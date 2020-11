Player Option, Team Option, Qualifying Offer et tutti quanti : on fait le point avant le début de la Free Agency

Le début de la Free Agency, c’est vendredi à 18h heure américaine et donc minuit heure française. La nuit s’annonce très animée mais avant l’ouverture du marché, les joueurs et les équipes avaient des décisions à prendre. On a donc décidé de faire un point rapide sur les infos qui sont tombées ces dernières heures, histoire d’avoir tous les éléments le moment venu. Let’s go.

Player Option

Gordon Hayward a décliné son option à 34,2 millions avec les Celtics , direction la Free Agency.

a décliné son option à 34,2 millions avec les , direction la Free Agency. James Johnson a activé son option à 16 millions avec les Wolves (puis transféré au Thunder dans le cadre de l’échange impliquant Ricky Rubio).

a activé son option à 16 millions avec les (puis transféré au Thunder dans le cadre de l’échange impliquant Ricky Rubio). Kelly Olynyk a activé son option à 13,6 millions avec le Heat .

a activé son option à 13,6 millions avec le . Enes Kanter a activé son option à 5 millions avec les Celtics .

a activé son option à 5 millions avec les . JaMychal Green a décliné son option à 5 millions avec les Clippers , direction la Free Agency.

a décliné son option à 5 millions avec les , direction la Free Agency. Avery Bradley a décliné son option à 5 millions avec les Lakers , direction la Free Agency.

a décliné son option à 5 millions avec les , direction la Free Agency. JaVale McGee a activé son option à 4,2 millions avec les Lakers .

a activé son option à 4,2 millions avec les . Mike Muscala a activé son option à 2,3 millions avec le Thunder.

Team Option

Les Knicks ont décliné leur option à 15,7 millions sur Bobby Portis , direction la Free Agency.

ont décliné leur option à 15,7 millions sur , direction la Free Agency. Les Suns ont décliné leur option à 5,2 millions sur Frank Kaminsky , direction la Free Agency.

ont décliné leur option à 5,2 millions sur , direction la Free Agency. Les Nets ont décliné leur option à 5 millions sur Garrett Temple , direction la Free Agency.

ont décliné leur option à 5 millions sur , direction la Free Agency. Les Rockets ont activé leur option à 1,8 million sur David Nwaba .

ont activé leur option à 1,8 million sur . Le Thunder a activé son option à 1,6 million sur Hamidou Diallo.

Autres

Les Knicks ont coupé Taj Gibson (team option à 10,3 millions) et Elfrid Payton (année à 8 millions mais avec seulement 1 million garanti).

ont coupé (team option à 10,3 millions) et (année à 8 millions mais avec seulement 1 million garanti). Les Bucks ont coupé Ersan Ilyasova (année non garantie à 7 millions).

ont coupé (année non garantie à 7 millions). Les Lakers ont coupé Quinn Cook (année à 3 millions mais avec seulement 1 million garanti).

ont coupé (année à 3 millions mais avec seulement 1 million garanti). Les Celtics ont décidé de ne pas offrir de qualifying offer à Brad Wanamaker , il sera ainsi agent libre non restrictif.

ont décidé de ne pas offrir de qualifying offer à , il sera ainsi agent libre non restrictif. Les Pistons ont décidé de ne pas offrir de qualifying offer à Thon Maker, il sera ainsi agent libre non restrictif.

En plus de ce papier, TrashTalk va vous sortir de jolis tableaux qui vont récapituler la liste des agents libres restrictifs et non restrictifs, tout ça poste par poste. Comme ça, vous saurez tout quand le marché de la Free Agency ouvrira ses portes.

