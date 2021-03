Austin Rivers et Terrance Ferguson rejoignent le FC Agents-Libres : avis aux GM, les bonnes affaires ne sont peut-être pas terminées

Les franchises ont sorti leur plus belle paire de ciseaux pour cut à tout va après cette trade deadline agitée. Dernièrement, ce sont Terrance Ferguson et Austin Rivers qui sont devenus agents-libres juste après avoir été tradés par leurs équipes respectives. Ils pourraient toutefois ne pas rester au chômage très longtemps si l’on en croit les rumeurs.

C’est désormais acté, les Knicks ont libéré Terrance Ferguson alors que le Thunder a dit au revoir à Austin Rivers. Deux noms qui s’ajoutent à une liste d’agents-libres qui s’est bien garnie en marge de la trade deadline, avec des franchises qui ont cut à mort pour faire de la place dans leur roster. Le Magic, qui récure de fond en comble tout son effectif depuis la semaine dernière, a quant à lui mis un terme au contrat de Jeff Teague tout juste arrivé en échange d’Evan Fournier. L’ensemble des franchises NBA ont donc diverses opportunités pour renforcer leur effectif jusqu’à la fin de la saison régulière. Même une fois la trade deadline passée, les GM ne sont pas encore en vacances puisqu’il y a encore des bonnes affaires à réaliser pour arriver en Playoffs avec le roster le plus dense possible.

La liste des free agents vient de gagner en qualité et les franchises ne devraient pas se priver à ce petit jeu du premier arrivé premier servi. Parmi les dernières arrivées remarquées au FC Agents-Libres, Austin Rivers serait déjà tout proche de signer aux Bucks pour jouer les meneurs remplaçants dans une équipe qui vise le titre. Coupé par le Thunder mais ayant joué pour les Knicks depuis le début de la saison, il reste une très bonne doublure d’expérience avec ses 9 années de carrière en NBA. Autre signature qui se précise, celle de Gorgui Dieng aux Spurs. Coupé par les Grizzlies, son téléphone a beaucoup vibré après la résiliation de son contrat mais ce serait finalement l’équipe de Gregg Popovich qui devrait avoir le fin mot. Des Spurs qui, eux, ont libéré Marquese Chriss. Blessé depuis le début de la saison, il est difficile de prévoir son retour sur les terrains et San Antonio ne pouvait pas bloquer un spot dans son équipe pour lui. En revanche, aucune rumeur pour le moment concernant Ferguson et Teague, mais ils ont tout le reste de la saison régulière pour retrouver un point de chute. D’ailleurs, il reste toujours une place de libre dans l’effectif des Monstars de Brooklyn… Sinon, ils devront attendre le début de la Free Agency pour signer dans une nouvelle équipe cet été. Vincent Poirier, qui a lui été coupé par les Knicks, devrait plutôt revenir en Europe. Après deux années passées sur les bancs de la NBA, l’intérieur français doit consolider sa place en Equipe de France pour les prochains Jeux Olympiques cet été et devrait opter pour une équipe où il aurait plus de temps de jeu.

La trade deadline laisse désormais place à la course aux agents-libres. Une course moins intense puisque les équipes ont désormais plus de temps pour trouver les bons joueurs de complément, sachant que forcément, les meilleurs partent plus rapidement.

