Gorgui Dieng devrait signer aux Spurs : une petite pensée pour Marquese Chriss, qui n’aura même pas eu le temps de visiter l’infirmerie

Habitués à rester calme sur le marché, les Spurs ont pointé le bout de leur nez cette année et devraient récupérer Gorgui Dieng, free agent récemment coupé par Memphis. Une future recrue qui devrait faire du bien. Y’a pas à dire, ils sont quand même forts Gregg Popovich et R.C. Buford.

Avec le dossier LaMarcus Aldridge, on savait que les Spurs étaient susceptibles de réaliser quelques mouvements à l’approche de la trade deadline. Finalement, LMA a été buyout avant de rejoindre les Nets et pendant ce temps, on a eu droit au recrutement de Marquese Chriss, tout droit venu de l’infirmerie de Golden State. Le huitième choix de la Draft 2016 est absent pour le reste de la saison suite à une fracture de la jambe. Alors ce trade interrogeait. Pourquoi avoir récupéré un gars qui va squatter ton infirmerie ? Est-ce que les Spurs vont le prolonger ? Comment va-t-il rentrer dans la rotation ? Bon, il n’y a plus besoin de se poser autant de questions, Monsieur a été déjà été remercié et mis dehors. Popovich et Buford sont en train de rire aux éclats de ce mouvement avec une bonne bouteille de rouge ouverte. Merci Steve Kerr mais tu peux récupérer ton joueur on n’en a plus besoin. C’est avec cette place libre dans le roster que San Antonio compte faire venir Gorgui Dieng, pivot free agent venant tout droit de Memphis. L’information a été envoyée via Marc Stein du New York Times, et l’intérêt serait réciproque. Le joueur étant en dernière année de contrat avec un salaire de 17,2 millions, les Grizzlies voulaient d’abord trouver un partenaire de trade pour Dieng mais sans succès, et ils ont ainsi décidé de le libérer sachant qu’il ne jouait plus.

Gorgui Dieng intends to sign with San Antonio upon clearing waivers, according to league sources. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 28, 2021

The Spurs announce the release of Marquese Chriss, clearing a roster spot for the forthcoming addition of Gorgui Dieng: pic.twitter.com/6XFM0QVNKc — Marc Stein (@TheSteinLine) March 28, 2021

Gorgui était demandé depuis la fin de son aventure avec les Grizzlies. En effet, pas moins de huit équipes étaient sur le coup. Et des équipes meilleures sur le papier que les Spurs et qui visent plus que la bagarre pour les Playoffs. Le choix de Dieng peut ainsi surprendre. Mais quand on a l’occasion de jouer pour un coach de légende – qui vient d’atteindre les 1 300 victoires en carrière, avoir un bon temps de jeu en remplaçant et être dans un bon système, cela peut motiver un joueur à signer. Petite pensée pour les fans de Memphis qui voient leur ancien pivot aller chez la concurrence directe pour la course aux Playoffs. Dieng est un bon intérieur de second unit, capable notamment d’étirer la défense de par sa précision extérieure. On parle d’un poste 5 à 47,9% à 3-points et qui apporte 7,9 points et 4,5 rebonds par match sur les 22 matchs joués cette saison. On peut imaginer que son rôle sera similaire aux Spurs, dans une second unit emmenée par le duo Patty Mills – Rudy Gay. San Antonio avait besoin de se renforcer avec un pivot et c’est chose faite. Merci pour les travaux Drew Eubanks mais Gorgui Dieng semble tout de même avoir un apport offensif et défensif supérieur.

On a hâte de voir Dieng dans la rotation des Spurs, ce qui va permettre d’espacer l’attaque à base de pick-and-pop et d’assurer une meilleure défense en second unit. Encore un bon ajout discret et efficace de nos amis les Spurs, mais ça on a l’habitude.

Source texte : New York Times