Jaren Jackson Jr. attendu fin avril, Gorgui Dieng coupé : Memphis va devoir continuer à bricoler dans la raquette

A l’infirmerie depuis déjà près de neuf mois, on tient enfin une date de retour approximative pour Jaren Jackson Jr. Blessé au genou gauche à Disney World en août dernier, le jeune intérieur est attendu par les Grizzlies vers la fin du mois d’avril. En espérant qu’il ne soit pas déjà trop tard pour se mêler à la lutte pour les Playoffs.

La bulle d’Orlando a fait des dégâts chez pas mal d’équipes. Après le forfait de T.J. Warren pour le reste de la saison suite à une fracture de fatigue probablement due en partie a l’enchaînement trop rapproché entre les derniers Playoffs et la reprise de la saison 2020-21, on s’intéresse au cas du triple J. Excellent lors de son année sophomore avec des moyennes de 17,4 points, 4,6 rebonds et 1,6 contre de moyenne par match à près de 40% de la buvette, l’absence du produit de Michigan State fait mal aux Grizzlies cette saison. Sans manquer de respect à Kyle Anderson qui réalise une excellente campagne par ailleurs, ce n’est pas au niveau de Jaren Jackson Jr. qui symbolise l’avenir de cette franchise avec son jeune acolyte, Ja Morant. Néanmoins, il va encore falloir faire avec pendant un petit moment, le GM Zach Kleiman annonçant un retour sur les planches vers la fin avril au micro d’ESPN.

« Il est sur la bonne voie pour revenir vers la fin du mois d’avril et nous avons hâte de le récupérer. Jaren a fait de sérieux progrès et il nous tarde de le voir revenir sur le terrain avec nous. »

Les Grizzlies sont actuellement neuvièmes à l’Ouest, à un match des Spurs. Tout reste donc possible dans la course aux Playoffs, eux qui sont pour l’instant en train de s’assurer, au minimum, un ticket pour le play-in tournament qui les avait justement privé de postseason il y a quelques mois. Avec un Jaren Jackson Jr. de retour prochainement pour booster un peu l’attaque des Oursons (20è avec 111,6 points de moyenne par match), tous les espoirs sont permis du côté de Memphis. Taylor Jenkins a maintenant une date approximative en tête pour s’adapter alors qu’il ne pourra officiellement plus compter sur Gorgui Dieng pour seconder Jonas Valanciunas à l’intérieur à partir de maintenant. En effet, les Grizzlies ont pris la décision de se séparer du pivot sénégalais selon Shams Charania de The Athletic. Le coach l’avait quasiment sorti de sa rotation depuis la mi-février et son contrat de 17,2 millions de dollars a finalement été coupé pour libérer une place dans le roster. Il faudra donc surveiller les rumeurs autour de Gorgui Dieng dans les prochains jours. Avec un profil de big man sérieux capable de trouver la mire de loin (47,9% derrière l’arc cette saison !), de nombreuses franchises pourraient se mettre sur sa piste pour combler un manque et renforcer leur secteur intérieur à moindre frais avant les Playoffs à venir.

Memphis has waived center Gorgui Dieng. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 26, 2021

La session bricolage des Grizzlies n’est pas complètement terminée, mais ils commencent à voir le bout des travaux. JJJ est à un mois de signer son retour et Memphis aura bien besoin de lui pour se frayer un chemin jusque dans le Top 8 à l’Ouest.

Source texte : ESPN et The Athletic