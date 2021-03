Air Jordan 3 Georgetown : la paire incontournable en pleine March Madness

Qui dit mois de mars dit March Madness, et qui dit hype dit forcément Air Jordan. Pour célébrer la participation des Hoyas au grand tournoi NCAA, la marque nous dévoile la Air Jordan 3 Georgetown disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Programme au palmarès vierge depuis plus de dix ans en College Basketball, les Hoyas de Georgetown ont refait surface cette année. Avec le grand Pat Ewing à la tête de l’équipe depuis 2017, les jeunes athlètes de la capitale américaine ont remporté le tournoi de la Big East Conference pour obtenir leur ticket pour la March Madness. Un retour sur le devant de la scène après six ans d’absence que Jordan Brand a tenu à célébrer avec un modèle de la Air Jordan 3 aux couleurs de cette équipe universitaire. En effet, la chaussure redesignée à partir du modèle Black Cement mêle le bleu foncé et le gris ciment en hommage au maillot de l’ancienne fac d’Allen Iverson. Pour ce modèle inédit, le cuir est de sortie avec une semelle extérieure en caoutchouc, offrant adhérence et durabilité. Enfin, deux unités Air-Sole au talon et à l’avant du pied complètent parfaitement la paire.

LA FICHE :

La grande sœur : la Air Jordan 11 Retro Low IE Black Cement, le modèle qui a servi à la création de la AJ3 Georgetown.

la Air Jordan 11 Retro Low IE Black Cement, le modèle qui a servi à la création de la AJ3 Georgetown. On les imagine déjà à ses pieds : Patrick Ewing, qui d’autre ?

Patrick Ewing, qui d’autre ? L’occasion parfaite pour les porter : devant un vieux match d’Allen Iverson.

devant un vieux match d’Allen Iverson. On aime : l’assemblage des deux couleurs avec les motifs de la Black Cement.

l’assemblage des deux couleurs avec les motifs de la Black Cement. On aime pas : la couleur de la semelle extérieure.

La Air Jordan 3 Georgetown est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers pour le prix de 189,90€. Un modèle unique en son genre qui aura de sa préciosité à l’avenir, surtout si le grand Pat est voué à avoir une grande carrière de coach.

Source texte : Basket4Ballers