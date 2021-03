NBA Trade Deadline 2021 : ce qu’on a aimé, et ce qu’on a pas aimé ! Apéro TrashTalk

La NBA trade deadline 2021 est désormais derrière nous et 24h après la folie de jeudi soir il est l’heure de se poser deux minutes, une grosse heure même, histoire de faire le bilan sur les gagnants et les perdants de cette belle soirée.

On vous avait livré hier l’avis de la rédaction tout chaud sorti du four, et vous l’attendiez tous : voici donc l’apéro spécial trade deadline, offert par les deux Youtubeurs les plus en avance sur leur temps de notre époque. Qui s’en sort le mieux dans l’histoire, qui s’est fait plumer, qu’est-ce que ça change pour la fin de saison, à quoi doit-on s’attendre dans les prochains jours et le Magic doit-il être rétrogradé en G League, voici à peu près les questions que l’on s’est posé depuis une trentaine d’heures, et si Evan Fournier a répondu pour nous et en exclu à certaines d’entre elles les sujets restant à aborder sont légions, alors on se pose tranquillement devant son écran pour attaquer le week-end, on se met bien comme disent les U20, et on clique sur play !

Nous ? On continue à transpirer parce que ça joue et ça ne s’arrête jamais, alors en attendant bon visionnage et si vous nous cherchez, vous savez où nous trouver.