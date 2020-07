Kyrie Irving lâche 1,5 million pour soutenir les joueuses WNBA ne participant pas à la saison : le meilleur assist de l’année pour Uncle Drew

Samedi dernier, la WNBA a repris ses droits avec trois matchs pour lancer la saison 2020. Comme chez les hommes, plusieurs joueuses ont décidé de ne pas participer pour différentes raisons, liées notamment au COVID-19 et à la justice sociale. Et Kyrie Irving a décidé d’apporter son soutien.

1,5 million de dollars. C’est la somme que vient de lâcher Kyrie Irving à travers l’initiative KAI Empowerment lancée ce lundi, dans le but de soutenir les joueuses ayant décidé de faire volontairement une croix sur la saison WNBA 2020. C’est AP News qui a annoncé la nouvelle. Ce montant servira à compenser les pertes salariales car les absentes non dispensées ne seront pas payées. Et comme la WNBA n’est pas le même univers que la NBA d’un point de vue financier (le salaire le plus élevé est de 215 000 dollars), disons que les réserves de billets verts ne sont pas vraiment les mêmes. C’est donc dans ce cadre-là que s’inscrit le soutien d’Uncle Drew, qui est rentré en contact avec plusieurs joueuses WNBA – par l’intermédiaire de Natasha Cloud et Jewell Loyd – pour mieux comprendre les enjeux par rapport à leur choix de jouer ou non. Kyrie s’est exprimé dans un communiqué pour mettre en avant les raisons qui expliquent son initiative.

« Qu’une personne décide de se battre pour la justice sociale, joue au basket, se concentre sur sa santé physique ou mentale, ou simplement décide de renouer avec sa famille, cette initiative peut soutenir ses priorités et ses décisions. »

Comme l’indique AP News, plusieurs critères existent pour pouvoir être éligible à ce fonds spécialement sponso par Uncle Drew. Les joueuses doivent expliquer les raisons de leur décision et ne pas recevoir de soutien financier de la part d’un autre programme. Désolé, on ne peut pas accumuler les aides. De plus, toute raison médicale mise en avant doit être liée au COVID-19. Bah oui, malheureusement, le corona, c’est un peu le sujet inévitable depuis plusieurs mois. Toujours selon AP, cette aide financière sera également accompagnée par la mise en place d’un programme d’éducation financière pour aider les joueuses dans la gestion de leur argent en ces temps incertains. Il a vraiment pensé à tout ce bon Kyrie, en même temps il n’est pas à Orlando avec les Nets, il a du temps pour mettre en place ce genre d’initiative louable. Pour info, parmi la dizaine de joueuses ayant décidé de ne pas participer à la saison 2020, on a notamment Natasha Cloud et Renee Montgomery, qui ont choisi de sacrifier le basket pendant un an pour se consacrer à leur combat pour la justice sociale, ou encore Jonquel Jones et LaToya Sanders pour des raisons sanitaires.

On a beaucoup entendu parler de Kyrie Irving quand il s’est exprimé contre la reprise de la NBA pour des raisons de justice sociale. Aujourd’hui, dans la même lignée, c’est à travers une belle initiative en faveur des joueuses WNBA préférant ne pas jouer qu’il se distingue.

Source texte : AP News