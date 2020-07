David Stern bientôt honoré par la WNBA : 2021 sera décidément une année spéciale pour le Hall of Fame

En juin 2021, l’ancien commish de la NBA et fondateur de la WNBA entrera donc au Women’s basketball Hall of Fame. Un hommage post-mortem à celui qui a permis au basket professionnel féminin d’exploser aux Etats-Unis.

L’année 2020 avait commencé par un jour sombre pour les fans de balle orange à travers le monde, David Stern, commissioner de la NBA de 1984 à 2014, s’éteignait à 77 ans. S’il a beaucoup fait évoluer la NBA pendant 30 ans pour en faire la ligue qu’on connaît aujourd’hui, il est également à l’origine de la création de la WNBA, en 1997. Ça vous pose un peu le monsieur. Et c’est justement pour cette raison qu’il sera introduit au Hall of Fame de cette dernière en juin 2021 à Knoxville, Tennessee. La cérémonie aurait du se tenir cette année, mais, vu les circonstances (pangolin, toussa toussa), elle se tiendra l’année prochaine. Il y sera d’ailleurs accompagné de trois anciennes joueuses bien connues du circuit WNBA : Tamika Catchings, Swin Cash et l’Australienne Lauren Jackson. Lors de cette annonce, Val Ackerman, première présidente de la WNBA de 1996 à 2005, lui a rendu hommage :

« Il y a 25 ans, David Stern a porté avec conviction la création de la WNBA, donnant naissance à une nouvelle ère pour le basket féminin professionnel dans notre pays. Nombreux sont les joueuses, coachs, exécutifs, arbitres et fans qui lui doivent une dette immense pour sa détermination sans faille à élever le basket féminin au niveau majeur où il mérite d’être. »

David Stern vient donc s’ajouter au casting XXL de la cuvée 2021 du Hall of Fame. Après celle de la NBA qui inclura Tim Duncan, Kevin Garnett, et Kobe Bryant, celle de la WNBA nous ramène un autre très grand monsieur du panier ballon. Essayez de trouver une meilleure cuvée, on vous laisse rfléchir et on revient dans 1000 ans. Et si vous rajoutez à tout ça la nostalgie provoquée par l’introduction de deux légendes décédées au panthéon du basket, vous tenez une année totalement unique. Petit conseil au passage ? Préparez-vous une boîte de mouchoirs, ça pourrait être utile.

Après avoir été introduit au Hall of Fame de la NBA et de la FIBA, David Stern rejoint donc celui de la WNBA dont il a été le principal fondateur. Une triple distinction pour une légende absolue du basket, quoi de plus logique finalement ?

Source texte : Mechelle Voepel, ESPN