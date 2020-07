On attaque la dernière ligne droite, enfin ! Cinq matchs auront lieu dans la soirée, qui marque l’entrée dans la semaine de la reprise officielle des hostilités. On espère que ça fera bouger un peu plus les équipes qui s’affrontent aujourd’hui, parce que ce n’était pas franchement l’éclate la nuit dernière. Malgré tout, on sera bien sûr devant la télé ce soir pour se mater tout ça.

Allez, on va profiter de ces matchs pour bien caler tout ce qui n’est pas encore parfait. Cafetière qui fait trop de bruit, la TV qui se met en veille au bout de six heures ? C’est l’heure de faire le checking de toutes les choses qui seront nécessaires à notre survie, car jeudi, on se barricade jusqu’à mi-octobre pour enfin renouer avec le basketball qu’on aime tant. D’ici là, vous pourrez également entraîner votre résistance au sommeil en profitant des dernières journées de matchs d’entraînement. Ainsi, on se retrouve ce soir pour cinq rencontres, et quelques gros poissons qui joueront leur dernier match « pour du beurre ». On commence avec Lakers – Wizards (21h), partie durant laquelle notre bon Anthony Davis essayera autant de poser un double-double en dix minutes que de ne pas se flinguer l’œil, à condition qu’il joue bien sûr. Pour le reste, on espère que les joueurs des Wizards auront un peu plus envie de jouer que lors du quatrième quart-temps contre les Clippers, sinon autant envoyer le staff sur le terrain. On restera côté Ouest (façon de parler) avec un Clippers – Kings (22h) aux allures de petite balade digestive. Les Clips, qui ont perdu Lou Williams pour cause de repas au strip-tease, auront toutefois le droit d’utiliser ce match pour essayer de trouver un arrière à signer d’ici jeudi : les rumeurs font actuellement état d’un mécano du manège de Pumba et Timon pour prendre le poste. Côté Kings, bah écoutez on va jouer le match, et puis advienne ce qu’il adviendra hein. Ensuite, le programme nous propose une opposition entre Nets et Jazz (23h30). Allez, cette rencontre va être intéressante à regarder pour le petit duel Jarrett Allen – Rudy Gobert dans la peinture. Après la belle sortie du Français face aux Heat, nul doute qu’il souhaitera remettre le couvert face à des Nets qui triment toujours autant pour inscrire dix joueurs différents sur la feuille de match.

Le temps de se plier un café bien noir, de prendre une petite douche (bah ouais, fait chaud cette semaine), et on repart pour les deux dernières oppositions de la nuit. Tout d’abord, un Nuggets – Magic (1h), qui sera surtout l’occasion de voir à nouveau les Monstars de Denver en action. Face à eux, un seul message pour Orlando : bon courage à Evan et ses copains, qui auront fort à faire pour battre Nikola Jokic, Bol Bol et toute la clique. Pour finir, on passe de dessins animés et extraterrestres à mythologie grecque : les Pelicans se frotteront aux Bucks (2h) de Giannis Antetokounmpo. Attention, parce que prépa ou pas, le Greek Freak foudroie tout ce qui lui passe sous les yeux. Ensuite ? Au lit, et demain matin, on ne sera plus qu’à deux dodos de la reprise de la Grande Ligue.

Cinq matchs au programme ce lundi. Si on peut deviner que ce ne sera pas fou en matière d’intensité, il y aura quand même des situations individuelles intéressantes à observer. Mais bon sang, on a tellement hâte d’être jeudi !