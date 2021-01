Preview de la soirée NBA : huit matchs au menu et ça commence dès 21h, avec les Nuggets qui affrontent une équipe de Dep 3

Huit matchs sont au programme ce soir : malgré l’incertitude qui entourait le match Sixers – Nuggets, on devrait bien débuter dès 21h, avant d’enchaîner de façon plus traditionnelle avec notamment un Pacers – Suns plutôt alléchant. On fait le point sur ce qui vous attend ce samedi soir !

À la suite d’une nuit à dix rencontres, voilà déjà venu le temps de passer à la suite, avec (si tout se passe comme prévu) seize équipes qui seront sur les parquets NBA cette nuit. Allez, gros café et on enchaîne !

21h00 : Sixers – Nuggets : les rencontres à des horaires très appréciables en France sont assez rares et la tenue de l’affiche de ce samedi soir a longtemps été en suspens à la suite du test positif de Seth Curry révélé lors du match face aux Nets dans la nuit de jeudi à vendredi. Finalement, Adrian Wojnarowski d’ESPN a confirmé juste avant 18h que la rencontre allait se tenir puisque les Sixers étaient en capacité d’aligner neuf joueurs (le minimum est de huit), Joel Embiid, Danny Green et Paul Reed étant finalement éligibles. On a ensuite appris qu’Embiid et Simmons seraient forfaits pour cause de chiasse et de torticolis, mais que Mike Scott serait lui officiellement dispo, même s’il ne jouera probablement pas. Du coup, les Sixers – pas vraiment chauds pour disputer la rencontre vu le contexte – devraient se débrouiller avec sept joueurs au total. Tiens, voilà qui va rappeler la Dép 3.

Philadelphia has nine eligible players today for 3 PM tip vs. Denver, including Ben Simmons, Tyrese Maxey, Isaiah Joe, Dwight Howard, Dakota Mathias, Tony Bradley — the three who sources say were cleared from protocol this morning: Embiid, Green and Reed. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021

The Sixers have been talking to Joel Embiid and Ben Simmons about their availability to play today, but in this case, the hard part for the franchise will be that no injury had been shared with the league's basketball operations department, sources tell ESPN. https://t.co/lZSpyqZT9N — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021

Mike Scott will go through warmups, but is unlikely to play today, sources tells ESPN. Essentially, he's needed to wear a uniform on bench to avoid a forfeit. The Sixers are preparing to play with seven players vs. Denver today. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021

1h00 : Hornets – Hawks : les deux équipes se retrouvent quelques jours seulement après le succès (102 à 94) de Charlotte à Atlanta. Désormais empêtrés dans une sale série avec trois défaites consécutives, les Aiglons n’ont plus rejoué depuis tandis que les Frelons ont disposé des Pelicans lors du Ballbrothersico ayant eu lieu la nuit dernière (118 à 110). LaMelo Ball (12 points, 10 rebonds et 9 passes) doit être bien content d’avoir tapé son frère et va vouloir enchaîner contre Trae Young. Le jeune meneur des Hornets pourra compter sur le soutien de Gordon Hayward, bien décidé à justifier son énorme contrat ces derniers jours. C’est l’occasion parfaite d’enchaîner face à des Hawks toujours privés de cinq joueurs dont les vieux sages Rajon Rondo et Danilo Gallinari ainsi que du défenseur référencé Kris Dunn.

1h00 : Pacers – Suns : le début de saison est excellent du côté des Pacers, sans doute encore plus abouti qu’attendu. Face à des Suns surpris par les Pistons de Jerami Grant (31 points et 10 rebonds) la nuit dernière, Domantas Sabonis et sa clique viennent chercher une troisième victoire consécutive. Cette honorable quête se fera toujours sans T.J. Warren ainsi que Jeremy Lamb, s’approchant lui peu à peu d’un retour. La gâchette Doug McDermott, touchée à la cheville, devrait quant à elle pouvoir tenir sa place dans le corner. Quasiment au complet, les Soleils de Phoenix vont tenter de laver l’affront de la nuit passée mais l’opposition s’annonce corsée !

1h00 : Wizards – Heat : toujours aussi décevants, les Wizards accueillent un Heat qui tente de lancer sa saison après un démarrage bien lent. Miami ayant retrouvé son casting habituel et Washington vraisemblablement amené à reposer Russell Westbrook lors de ce second soir de back-to-back (il est en plus touché au doigt et au quadriceps), l’opposition s’annonce assez inégale. Bradley Beal va comme d’habitude devoir se décupler pour espérer que son équipe soit dans le match. À sa place, on aurait carrément la flemme à force !

2h00 : Bucks – Cavaliers : tout juste défaits par un Jazz historiquement adroit la nuit dernière (118 à 131), les Bucks reprennent le chemin des parquets. Les Cavaliers se déplacent eux très légers à Milwaukee, obligés de faire sans six joueurs dont Darius Garland et Kevin Love, et possiblement sept si Collin Sexton – souffrant toujours de la cheville – ne peut finalement pas tenir sa place. Déjà que l’affaire s’annonçait complexe, il faudra affronter un Giannis Antetokounmpo (35 points et 8 rebonds la nuit dernière) qui aura forcément le couteau entre les dents.

2h00 : Wolves – Spurs : sur une série de six défaites de suite avant ce double affrontement face aux Spurs à domicile, les Wolves vont peut-être pouvoir compter sur le retour de Karl-Anthony Towns. Si la participation du pivot au match de cette nuit n’est pas encore assurée, le fait que son statut soit passé d’indisponible à incertain est une bonne nouvelle et un gros motif d’espoir pour la suite. Sans lui, D’Angelo Russell et ses autres partenaires de jeu ont mangé des taules et espèrent reprendre le chemin du succès face à des Spurs restant sur deux belles victoires contre les Clippers et les Lakers.

2h30 : Mavericks – Magic : alors que tout commençait gentiment à se mettre en place du côté des Mavericks, avec un Luka Doncic de plus en plus impactant et juste dans son jeu, le COVID vient d’en décider autrement puisque les Mavs sont privés de Josh Richardson, Dorian Finney-Smith et Jalen Brunson, l’un d’entre eux ayant été testé positif après leur match contre les Nuggets et les deux autres étant également à l’isolement car considérés comme cas contact. Le Magic n’est pas en reste niveau absents puisqu’il n’a toujours pas récupéré Evan Fournier (entre autres), qu’on espère revoir en action chaque soir, et doit désormais évoluer sans Markelle Fultz.

4h00 : Kings – Blazers : dépassés par les Raptors (123 à 144) la nuit dernière, les Kings auront la possibilité d’effacer cette sale soirée ce samedi. La réception des Blazers de Damian Lillard, sur courant alternatif depuis l’entame de saison à l’image de son équipe, sera peut-être le moment d’engranger une victoire qui permettrait à Sacto de repasser à l’équilibre. Côté Portland, on a besoin de se rassurer en enchaînant une deuxième victoire de suite après celle face à Minnesota. En mode portes ouvertes en défense, les Blazers ne répondent pas vraiment aux attentes pour l’instant.

Malgré le COVID qui plane de plus en plus sur la NBA, on va quand même tenter de profiter à fond de notre soirée NBA du samedi. Espérons que la semaine puisse se terminer au mieux sur les parquets !

Source texte : Rotoworld