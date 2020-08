Preview de la soirée NBA : ça sent la soirée à base de thrillers, y’a plus qu’à préparer le pop-corn

Vous y êtes habitués désormais, c’est notre preview de la soirée NBA et elle est placée sous le signe du thriller. À part les Suns, tous les candidats à la huitième place à l’Ouest sont sur le pont et ils risquent d’être en eau en matant les scores des copains sur le terrain d’à-côté. Oubliez Hitchcock et ses hurlements sous la douche, c’est parti pour le programme.

Vous avez tous maté des films d’horreur. Vous voyez le cadre, l’intrigue, le petit frisson qui vous parcoure au moment qui compte. Le thriller, c’est aussi des persos plus ou moins sympathiques, on ne peut pas y couper. Il y a tout d’abord ce relou que vous vous coltinez tout le film, le mec qui ne sert à rien mais bonne chance ou malchance, il ne crève pas. Ce poids sur l’estomac donc, vous risquez de le ressentir dès le début de votre soirée NBA avec un Thunder – Wizards (18h30) qui s’annonce un peu dégueu, surtout si Billy Donovan a la bonne idée de reposer ses cadres. Washington ne joue plus rien et même si on n’a rien contre Rui Hachimura, l’apéro se déguste normalement en bonne compagnie. Heureusement pour vous, la NBA étant amatrice de sensations fortes, elle vous concoctera un ensemble explosif d’adrénaline et de stress au moment de passer à table, rien de tel pour vous ouvrir l’appétit. Toronto – Memphis est un plat appétissant à déguster sans modération (20h), surtout que les Grizzlies ont enfin gagné un match et qu’ils peuvent foutre une bonne grosse pression à l’ancienne à leurs poursuivants en jouant les premiers. Un scénario plutôt convaincant sauf quand il s’agit d’affronter les Raptors, une belle bande d’assassins à sang-froid. Un résultat qui risque d’être zieuté de près par les copains d’ailleurs, alors si vous voyez Zion recevoir une notif sur le banc, ne soyez pas surpris. Encore en course pour la postseason, ZW et ses potes n’ont plus vraiment le droit à l’erreur et une défaite contre les Spurs (21h), adversaire direct, aura des airs de glas pour Alvin Gentry. Comme quoi, le mec qui est trop sûr de lui finit toujours découpé.

On fait un petit break dans notre course au plus gros frisson avec une rencontre sponsorisée par French Flair à 23h entre Boston et Orlando, deux équipes qualifiées certes, mais avec un enjeu d’importance pour Vavane Fournier : éviter le Greek Freak au premier tour des Playoffs. On retourne ensuite dans notre course contre la montre au huitième spot à l’Ouest. Cela tombe bien, on n’a pas vu un gars nous montrer l’heure depuis un certain temps. Ce gus, c’est Dame D.O.L.L.A., monsieur Lillard. Après un bon gros choke des familles au dernier match et du chambrage dans les règles de la part de l’équipe adverse, il est temps de remettre les pendules à l’heure pour la star des Blazers. Le back-to-back pourrait peser lourd sur les jambes mais les Sixers, diminués par l’absence de Ben Simmons, ont tout de la victime gémissante sur laquelle se défouler. Portland – Philadelphia, ce sera à 0h30. Viendra ensuite un autre match où il ne faudra pas se manquer : Kings – Rockets à 2h. Les protégés de Luke Walton sont sur le grill et il ne reste plus beaucoup d’espoir de rédemption pour Foxy and co. Un grill qui sera alimenté par le lance-flammes texan James Harden, concepteur de fours en tous genres depuis 1800 et quelques, l’époque où les barbes étaient longues et fournies… Sans Russell Westbrook, forfait, il risque encore d’exploser les scores TTFL. On finit ensuite notre tour d’horizon du côté de l’infirmerie où Clippers et Nets se retrouveront pour un digestif à heure tardive (3h). Une collation qui aurait une bien meilleure saveur si Kevin Durant, Kyrie Irving et les huit meilleurs joueurs de Brooklyn étaient présents. Back-to-back de LAC oblige, ils pourraient éventuellement être rejoints par Paul George, tandis que Kawhi Leonard fera son retour après avoir pris congé contre Portland hier.

Voilà pour notre preview de la soirée NBA. Vous l’aurez compris, le main event, c’est cette course à la huitième place et chacun des challengers aura fort à faire avec du lourd en face. Il ne reste plus que quelques matchs et c’est maintenant que tout se décide. Les respirations sont lourdes, les nerfs à vif, le sifflet à la bouche. Popcorn !