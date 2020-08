215€ à gagner avec un pari sur un Damian Lillard tout fâché qui fait gagner les Blazers

La Bulle NBA bat son plein et qui dit donc retour des matchs NBA dit aussi retour des paris sportifs depuis une dizaine de jours. Ça faisait longtemps mais ça y est, vous avez à nouveau l’opportunité d’utiliser votre intuition afin d’arrondir vos fins de mois. Allez, on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari en ce dimanche soir !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

18h30 : Thunder (1,21) – Wizards (4,70)

20h00 : Raptors (1,40) – Grizzlies (3,05)

21h00 : Pelicans (1,64) – Spurs (2,32)

23h00 : Magic (1,23) – Kings (4,45)

00h30 : Blazers (1,65) – Sixers (2,30)

02h00 : Kings (2,90) – Rockets (1,43)

03h00 : Clippers (1,09) – Nets (8,00)

Pour votre premier pari, jusqu’à 100€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez Unibet, que vous y déposez 100€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 210€ sur votre compte (ou 212€ en misant sur notre cote tentante du soir), si ça passe. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari principal du jour

Damian Lillard va marquer au moins 25 points ET les Blazers vont gagner contre les Sixers (2,15) : le boss des Blazers n’a pas été très bon et encore moins clutch hier contre les Clippers. Patrick Beverley et Paul George en ont profité pour le chambrer et entamer une petite guéguerre par réseaux sociaux interposés. Bref, Lillard est non seulement chauffé à blanc mais en plus son équipe a besoin de gagner pour continuer sa route vers la Play-in tournament qui ouvrira les portes des Playoffs à l’Ouest. Les 25 points, il est capable de les mettre contre n’importe quelle formation. Et même si on aime beaucoup Shake Milton, Josh Richardson, Matisse Thybulle ou tout autre joueur extérieur qui pourrait être mis sur Dame, ce n’est pas leur faire offense que de penser que le meneur de Portland peut atteindre cette barre ce soir. Le bémol est plus sur la victoire des Blazers. Avec Embiid, Tobias Harris ou Al Horford, Philadelphie a de quoi faire mal dessous. Nurkic, Collins et Whiteside vont avoir du gros boulot mais ils sont capables de résister pendant que Lillard, McCollum et Trent Jr font le boulot. 2,15, la cote est belle pour ces Blazers qui sont certes en back-to-back mais qui sont favoris (vu le niveau de jeu proposé par Philly) et qui seront poussés par un très gros enjeu.

N’oubliez pas le petit bonus qui fait toujours plaisir avec la Unibet TV qui vous permet de mater tous les matchs en direct !

Une autre cote tentante

DeMar DeRozan va faire une performance à au moins 33,5 contre les Pelicans (1,80) : DeMar DeRozan a tout ce qu’il faut pour faire une belle performance dans cet affrontement entre prétendants au Play-In Tournament. La défense de la Nouvelle-Orléans est loin d’être imperméable et l’ailier des Spurs saura en profiter soit en scorant soit en distribuant le jeu. Pour peu que le match reste serré jusqu’au bout, le temps de jeu de DeRozan devrait lui permettre de cumuler des stats dans les trois catégories concernées par cette cote : les points, les rebonds et les passes décisives. Tentant !

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).