Nike Kyrie 7 Brainstorm : Uncle Drew nous a concocté du lourd, et ce n’est pas resté qu’au stade des propales artistiques

Pas le dernier pour nous proposer des tenues vestimentaires atypiques, Kyrie a ressorti les crayons et nous offre un nouveau coloris de la septième édition de ses signature shoes. C’est donc une nouvelle collab’ avec la virgule que Kyrie nous sort et cela nous donne la Nike Kyrie 7 Brainstorm, un modèle disponible chez nos copains de Basket4Ballers.

Kyrie devient un habitué de la scène du streetwear et encore plus quand il s’agit de nous sortir des nouvelles paires. Force créatrice sur le terrain et en dehors, il utilise son expérience du jeu et ses appuis de feu pour essayer de nous proposer les mêmes sensations à travers ses paires. La Nike Kyrie 7 Brainstorm permet aux joueurs de tous niveaux de bénéficier d’une première foulée rapide en optimisant la tenue de la chaussure, les sensations sur le terrain et l’inclinaison. Peut-être qu’avec cette paire, Kyrie ressent l’inclinaison de la Terre – lui le platiste. En tout cas, son centre de gravité bien bas lui permet de nous sortir des actions et des moves dont lui seul à le secret. Feinte de corps, départ dribble dans le dos et changement de main en l’air, tout lui réussit. On ne vous promet pas les mêmes résultats, mais comme le disait le slogan du Loto « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». La Kyrie 7 Brainstorm ne fait pas que d’émettre des qualités, elle les prouve. Un maintient optimal pendant le match avec les lacets qui se replient sur l’avant-pied quand l’on serre la chaussure. La semelle qui offre une réactivité et une explosivité nous permettant de partir dans toutes les directions ou encore le Air Zoom Turbo situé à l’avant du pied qui permet d’effectuer les mêmes rivers qu’Uncle Drew – si si, on vous le promet. Le tout accompagné de la petite signature qui va bien sur les deux talons, et là, vous êtes parés à sortir un match digne de son Game 6 de 2016 face aux Warriors.

LA FICHE :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 7 Anime, mais en étant tout de même plus discrètes.

On les imagine déjà à ses pieds : Théo Maledon, qui est la relève assurée d'Irving.

L'occasion parfaite pour les porter : au match le plus important de votre saison, de quoi vous transcender.

On aime : le côté passe-partout de la paire, avec tout de même cette teinte rosée du logo sur la languette.

On aime moins : pas sûr d'avoir la même qualité de dribble que l'Uncle.

La Nike Kyrie 7 version Brainstorm est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90€. À ce prix, si ça nous permet d’avoir les mêmes dribbles que Kyrie, on prend tous les jours.

Source : Basket4Ballers