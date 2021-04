Preview de la soirée NBA : un duel au sommet de la Conférence Ouest entre Utah et Phoenix, de quoi réveiller les voisins

Pas moins de neuf matchs ce soir chez l’Oncle Sam. Entre le retour de Kevin Durant sur les parquets après huit semaines d’absence et une rencontre entre le premier et deuxième de la Conférence Ouest, il y en a pour tous les goûts et on détaille ça dans la preview.

1h : Magic – Wizards : duel de sorciers pour commencer cette nuit NBA. Avec un peu de chance, on pourra voir Russell Westbrook réaliser un nouveau triple-double et abracadabra, une défaite quand même pour Washington. Il est diablement efficace ce tour quand même.

1h : Pacers – Timberwolves : Minnesota qui vient de récupérer D’Angelo Russell va essayer d’enchaîner avec une deuxième victoire synonyme de… de rien du tout vu qu’ils sont bons derniers de la Conférence Ouest. On part sur un +20 des Pacers bien emmenés par Domantas Sabonis et Caris LeVert.

1h30 : Nets – Pelicans : gros match qui verra le grand retour de Kevin Durant dans le roster de Brooklyn, désormais privé de James Harden, blessé. Quoi de mieux que de reprendre la première place de la Conf’ Est pour fêter le retour du Snake ? En face, le buffle Zion sera bien évidemment de la partie, de quoi nous donner de beaux duels dignes du Livre de la Jungle.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is expected to return Wednesday vs. New Orleans after missing nearly two months with hamstring strain. He is listed probable to play. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

1h30 : Celtics – Knicks : match plus qu’important pour les deux équipes. Deux bilans identiques pour les 7è et 8è de la Conférence Est et une victoire qui permettrait même à l’une des équipes d’atteindre la sixième place en cas de défaite des Hornets. Vous l’aurez compris, cela se joue dans un mouchoir de poche. Autant vous dire que l’intensité sera de la partie. Celui qui n’en sera pas malheureusement, c’est bien Evan Fournier, mis sous protocole sanitaire. On compte donc sur Frank Ntilikina pour représenter le bleu-blanc-rouge au TD Garden.

2h : Hawks – Grizzlies : les pious-pious, bien en forme qui sont à 4 victoires de suite, reçoivent les Oursons, eux aussi sur une bonne dynamique. Un duel de meneurs en tête d’affiche entre Trae Young, l’artiste, et Ja Morant, le bourrin. La cote pour que Ja souhaite mettre Clint Capela sur la photo est de 1,15. Alors on va se mettre tranquillement devant ce match avec le lot de popcorn – sucré bien entendu – qui va bien.

2h : Rockets – Mavericks : énorme duel Texan entre le Barbu et Luka Doncic. Par Barbu, on sous-entend bien sûr Kelly Olynyk, le remplaçant de James Harden. Dallas, qui reste sur cinq victoires de suite – avoir l’effectif complet ça aide à gagner des parties de panier-ballon -, affronte Houston qui est bien parti pour nous refaire une petite série de défaites. Déjà 5 au compteur, et on peut d’ores-et-déjà écrire 6 après le match de ce soir. Reste à voir si John Wall sera de la partie ou s’il aura encore une fois décidé de faire le mur. Vous l’avez ? Oui, bon on enchaîne.

2h : Thunder – Hornets : match qui ne sera pas placé sous le signe de l’intensité défensive vu les résultats de leurs derniers matchs – 24 pions dans le rétro pour OKC et 30 points dans la vue pour Charlotte. Voilà de quoi annoncer un match offensif où l’on verra briller notre Théo Maledon en enfilant les filoches comme on peut enchaîner les apéros.

3h : Nuggets – Spurs : Denver est à 6 victoires de suite, les Spurs à 3 défaites d’affilée. Voilà pour les dynamiques. Alors on va bien surveiller notre ami Jokic, parce que disons que la raquette des Spurs ressemble à une parc de jeu pour enfant, et il se pourrait bien que le Serbe se régale face à Jakob Poeltl, tout comme l’ensemble des Nuggets en soi.

4h : Suns – Jazz : c’est la grosse affiche de la nuit. Un duel entre le premier et le deuxième de la Conférence Ouest. Tout le monde est présent pour ce match, à nous de l’être également. Alors, on met le réveil ou on ne dort pas pour les plus vaillants, mais on se met devant ce match, qui nous promet de très belles choses.

Une bien belle soirée de NBA qui se profile avec en bouquet finale la rencontre entre les deux mastodontes de la Conférence Ouest. On se donne rendez-vous dès 1h sur l’oiseau bleu pour suivre ensemble cette magnifique soirée de panier-ballon.