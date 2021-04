Le pari NBA du jour : 315€ à gagner en misant sur une victoire des Suns dans le gros choc face au Jazz

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 7 avril, c’est un gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de neuf matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Pacers (1,83) – Wolves (2,15)

01h00 : Magic (2,40) – Wizards (1,69)

01h30 : Celtics (1,71) – Knicks (2,35)

01h30 : Nets (1,23) – Pelicans (4,80)

02h00 : Hawks (1,72) – Grizzlies (2,30)

02h00 : Thunder (2,85) – Hornets (1,50)

02h00 : Rockets (5,70) – Mavericks (1,17)

03h00 : Nuggets (1,36) – Spurs (3,55)

04h00 : Suns (2,10) – Jazz (1,88)

Le pari qu’on sent bien

Les Suns battent le Jazz (2,10) : on va miser sur le choc de la nuit entre Phoenix et Utah. Les deux meilleures équipes de l’Ouest se rencontrent pour un duel au sommet dans l’Arizona, et c’est sur la bande à Devin Booker qu’on met notre argent. Portés par un D-Book en feu en ce moment (34 points de moyenne sur les cinq derniers matchs), les Suns sont sur six victoires consécutives et neuf en dix matchs. Certes, y’a du lourd en face mais quand on est sur une telle dynamique, n’importe qui peut être battu. Les Mavericks, également en forme, ont pris le dessus sur le Jazz il y a deux jours, alors pourquoi pas Phoenix. Devin Booker, Chris Paul et les autres voudront marquer les esprits et réduire l’écart avec Utah au classement.

Le combiné à tenter

Les Nuggets s’imposent face aux Spurs et Julius Randle marque au moins 20 points contre les Celtics (1,97) : les Nuggets et Julius Randle forment notre combiné du jour. Sur six succès consécutifs et encore plus solides qu’avant avec l’arrivée d’Aaron Gordon à la trade deadline, les Nuggets de Nikola Jokic sont sur une forme étincelante, tandis que les Spurs continuent de tomber avec pas moins de huit défaites en dix matchs. Le choix est vite fait. Alors certes, Denver est en back-to-back et Jamal Murray a bobo, mais on ne voit pas un autre scénario qu’une victoire de Denver. Concernant Julius Randle, on compte sur lui pour faire mal à la raquette limitée des Celtics. Joel Embiid s’est bien amusé hier, c’est désormais au tour de Julius. 20 points, ça devrait pouvoir le faire. Pour rappel, Randle tourne à 23 unités de moyenne cette saison.

Une petite folie pour finir ?

Les Grizzlies gagnent chez les Hawks (2,30) : les Grizzlies viennent de taper Miami à l’extérieur, alors pourquoi pas Atlanta ? Ja Morant et ses copains sont sur trois victoires de suite et rencontrent une équipe des Hawks qui sera une nouvelle fois privée de John Collins. De plus, Danilo Gallinari est incertain. Côté Memphis, on ne verra pas Brandon Clarke et De’Anthony Melton.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

