Evan Fournier absent pour au moins une semaine : le protocole sanitaire prive les Celtics de leur franchise player

C’est une nouvelle qu’on a l’habitude d’entendre mais celle-là nous enquiquine plus que les autres. Notre Evan Fournier national est placé sous protocole sanitaire et sera donc éloigné des parquets jusqu’à la fin de la semaine au moins. De quoi pas mal compliquer la tâche pour les Celtics, en quête de rythme.

Récemment arrivé à Boston à l’issue de la trade deadline et ce contre deux picks de second tour de draft, Evan Fournier avait dû observer quelques jours en protocole sanitaire le temps de régler les détails – après le résultat d’un faux test positif – et d’être apte à jouer. Il n’aura eu le temps de disputer que quatre matchs et hop, on retourne dans le protocole sanitaire. Décidément, lui qui chauffait très sérieusement avec notamment son record en carrière de 3-points inscrits (7/11 dans la victoire face aux Rockets dont un énorme coup de chaud dans le dernier quart), devra s’absenter encore un petit moment avant de refouler le parquet du TD Garden. C’est Brad Stevens, le coach de Boston, qui s’est exprimé à son sujet avant le match face aux Sixers, comme nous le relaye Boston.com :

« Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je ne m’attends pas à le voir cette semaine. Même si je ne connaissais pas la statistique [ndlr. : le nombre de jours manqués par des joueurs en protocole sanitaire, 131 au total], je pense que j’aurais été prêt à deviner que nous étions en tête de la ligue dans cette catégorie malheureuse. »

Brad Stevens says we should not expect to see Evan Fournier this week pic.twitter.com/wiJYmLJWS6 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 6, 2021

Là-dessus, il n’a pas tort le père Stevens. Une équipe de Boston très touché par le virus et qui a déjà dû faire sans Jayson Tatum, Jaylen Brown et compagnie. C’est au tour de son franchise player de s’absenter pour un certain temps – un peu de chauvinisme n’a jamais fait de mal. Autant dire que les matchs de la fin de semaine risquent d’être difficiles à aller chercher – sauf un match, on vous laisse deviner lequel. Match face à New York cette nuit, face à Minnesota vendredi – c’est celui-là -, et face à Denver dimanche pour conclure le tout. Il ne faudrait pas que cette absence se prolonge pour les Celtics car leur programme est loin d’être le plus facile. Blazers, Lakers, Warriors, Bulls, Suns, Nets et Hornets en l’espace de dix jours. D’autant plus que les Verts ne possèdent pas une énorme marge de manœuvre, étant classés à la huitième position de la Conférence Est pour un bilan de 25 victoires pour 26 défaites. Il va donc falloir batailler pour s’accrocher aux Playoffs, eux qui ont l’effectif pour aller chercher plus qu’une huitième place.

Les Celtics devront donc composer sans Evan Fournier, qui commençait à prendre un bon petit rythme et qui était précieux dans les rotations de Brad Stevens. En espérant que ce ne soit qu’une mise en protocole préventive, et que rien de plus sérieux n’arrive au numéro 94 de Charenton. En attendant, les Celtics vont devoir faire sans, et on compte sur Jayson Tatum et Jaylen Brown pour assurer les précieuses victoires en attendant le retour de notre Vavane national.

