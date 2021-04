La bataille fait rage à l’Est derrière le trio Sixers – Nets – Bucks : zoom sur la quinzaine à venir, car elle pourrait bien être décisive

Cela fait sept jours que le mois d’avril a commencé, et il reste environ cinq semaines de saison régulière. Dans chacune des deux conférences, beaucoup de choses restent évidemment à définir mais c’est particulièrement le cas à l’Est, où plusieurs équipes se tiennent dans un mouchoir de poche derrière le podium composé de Philadelphie, Brooklyn et Milwaukee. C’est le moment de faire un point et de se projeter sur la quinzaine à venir, équipe par équipe.

Le classement actuel

4- Atlanta Hawks

Bilan : 27-24

Cinq derniers matchs : D-V-V-V-V (Défaite, Victoire)

Le programme sur la quinzaine : Grizzlies (back-to-back), Bulls, @Hornets, @Raptors, Bucks, Pacers, Magic, @Knicks (B2B)

En s’imposant face aux Pelicans cette nuit, les Hawks ont confirmé leur bonne forme actuelle, eux qui grimpent dans la hiérarchie de l’Est depuis leur changement de coach début mars. Trae Young et ses copains sont désormais quatrièmes de leur conférence et ce malgré la blessure de John Collins, absent depuis quatre matchs à cause d’un bobo à la cheville. Ce dernier ne devrait pas revenir tout de suite et on attend également le retour de De’Andre Hunter (et Cam Reddish, et Kris Dunn), mais les Hawks auront à cœur de continuer leur ascension. Si l’on excepte les Bucks, Atlanta va affronter uniquement des équipes possédant un moins bon bilan lors de la quinzaine à venir.

5- Charlotte Hornets

Bilan : 25-24

Cinq derniers matchs : D-V-D-V-D

Le programme sur la quinzaine : @Thunder, @Bucks, Hawks, Lakers, Cavaliers (B2B), @Nets, Blazers, @Knicks

La belle histoire des Hornets cette saison est-elle sur le point de se terminer ? Avec les gros bobos de LaMelo Ball et Gordon Hayward, sans oublier la blessure de Malik Monk, difficile d’être optimiste sur le futur à court terme des Frelons, même s’ils ont réussi à nous surprendre plus d’une fois cette année. Mais là, vraiment, ça fait beaucoup pour cette équipe qui tournait bien collectivement grâce notamment aux qualités de LaMelo et Hayward. Terry Rozier va devoir faire des miracles pour garder Charlotte dans le positif, surtout qu’il y a quelques gros morceaux au programme.

6- Miami Heat

Bilan : 26-25

Cinq derniers matchs : V-V-V-V-D

Le programme sur la quinzaine : Lakers, @Blazers, @Suns, @Nuggets (B2B), @Wolves, Nets, Rockets (B2B), @Spurs

Sur six défaites consécutives lors de la deuxième partie du mois de mars, le Heat a relancé la machine en remportant quatre de ses cinq dernières confrontations. Désormais au complet et renforcée au cours de la trade deadline, l’équipe de Miami voudra continuer à monter en puissance au fur et à mesure qu’on s’approche des Playoffs. L’objectif : prendre la quatrième place derrière le trio de tête qui est largement devant. Mais le programme à venir est assez hardcore pour Jimmy Butler et ses copains, avec notamment un road-trip à l’Ouest où il faudra se coltiner à la suite les Blazers, les Suns et les Nuggets, tout ça avant la réception des Nets. Bon courage les gars.

7- New York Knicks

Bilan : 25-26

Cinq derniers matchs : D-D-D-V-D

Le programme sur la quinzaine : @Celtics, Grizzlies, Raptors, Lakers (B2B), @Pelicans, @Mavericks, Pelicans, Hornets, Hawks (B2B)

La saison régulière continue d’avancer, et les Knicks sont toujours là avec leur bilan de 50% ou presque. Vont-ils continuer à tenir jusqu’à obtenir une place en Playoffs ou au moins au play-in tournament ? Les hommes de Tom Thibodeau sont un peu dans le dur actuellement avec quatre défaites en cinq matchs après avoir enchaîné trois victoires consécutives. Les Knicks ont notamment laissé filer une victoire à Minnesota et Brooklyn alors qu’il y avait la place, tout en perdant Mitchell Robinson sur blessure fin mars. Dommage, et New York se retrouve désormais au septième spot de l’Est avec un calendrier pas facile sur le reste de la saison. Attention, il peut y avoir danger.

8- Boston Celtics

Bilan : 25-26

Cinq derniers matchs : D-D-V-V-D

Le programme sur la quinzaine : Knicks (B2B), Wolves, @Nuggets, @Blazers, @Lakers, Warriors, Bulls

Qu’elle est compliquée cette saison pour les Celtics. Blessures, COVID, irrégularité dans les résultats, gros manque dans certains secteurs du jeu… franchement c’est dur et pas sûr que ça s’arrange avec le temps. Depuis la trade deadline, les Verts ont certes un bilan positif (4-3) mais peinent à convaincre. Notre Evan Fournier national, la grosse acquisition du 25 mars dernier, est censé apporter un coup de boost offensif à l’équipe mais il sera absent pour la semaine à venir (protocole COVID), tandis que Kemba Walker n’est toujours pas redevenu le vrai Kemba Walker. Autre joueur récemment limité par des petits pépins, Jaylen Brown (genou), plus discret dans ses perfs, ainsi que Tristan Thompson, absent depuis mi-mars. Le groupe de Brad Stevens peut-il vraiment décoller ? Pas sûr.

9- Indiana Pacers

Bilan : 22-27

Cinq derniers matchs : D-D-D-V-D

Le programme sur la quinzaine : Wolves (B2B), @Magic, @Grizzlies, Clippers, @Rockets (B2B), @Jazz, @Hawks, Spurs, Thunder

Une nouvelle fois privés de Domantas Sabonis (deux forfaits de suite) et Malcolm Brogdon (trois de suite) la nuit dernière contre les Bulls, un concurrent direct, les Pacers ont laissé filer un autre match, le quatrième sur les cinq derniers. On attend toujours de voir à quel moment cette équipe d’Indiana trouvera son rythme avec un effectif au complet. On a commencé à y croire fin mars avec quatre victoires en cinq rencontres et le retour de Caris LeVert, cependant ça n’a pas duré. Y’a du talent évidemment à Indy ainsi qu’une vraie culture du collectif, mais les Pacers n’arrivent toujours pas à sortir une belle série qui pourrait leur permettre de vraiment monter dans la hiérarchie de l’Est.

10- Chicago Bulls

Bilan : 21-28

Cinq derniers matchs : D-D-D-V-V

Le programme sur la quinzaine : @Raptors, @Hawks (B2B), @Wolves, @Grizzlies (B2B), Magic, Grizzlies, Cavaliers (B2B), @Celtics, @Cavaliers

Les Bulls ont fait du bruit lors de la trade deadline avec notamment l’arrivée de Nikola Vucevic, mais cette dernière n’a pas eu l’effet escompté. Quatre défaites de suite pour commencer malgré de bonnes perfs individuelles de Niko, pas vraiment ce qui était prévu pour ces Bulls qui veulent clairement retrouver les Playoffs. Si les petits bobos de Zach LaVine n’ont pas aidé, ce n’est pas le moment de chercher des excuses. Chicago a heureusement retrouvé le goût de la victoire avec deux succès contre Brooklyn et Indiana, mais ça demande confirmation vu le nombre d’absents en face. Les Taureaux sont actuellement en plein road-trip et possèdent plusieurs back-to-backs au programme, ce qui n’est jamais évident à gérer même si le calendrier est abordable.

Voilà pour la Playoffs Picture de la Conférence Est. On n’écarte pas les Raptors, actuellement onzièmes et toujours en course pour le play-in tournament, mais ils ont tout de même un petit retard sur les équipes situées plus haut. En tout cas, vu la gueule du classement, tout reste possible et bien malin celui qui peut dire quel ordre on aura au moment de faire les comptes.