Kevin Durant de retour, James Harden le remplace à l’infirmerie : le Big Three des Nets joue avec notre patience

On n’est pas encore en été mais du côté des Nets c’est déjà la période des chassés croisés. Absent depuis février pour une blessure au tendon, Kevin Durant devrait enfin revenir ce soir contre les Pelicans. Mais dans le même temps, James Harden est déclaré indisponible pour un minimum de 10 jours. Bref, c’est encore pas demain qu’on reverra le Big Three de Brooklyn réuni.

22, c’est le nombre de rencontres consécutives ratées par Kevin Durant depuis le 15 février dernier. La série pourrait enfin s’arrêter ce soir, lors de la réception des Pelicans. Cette saison, le double MVP des Finales a manqué plus de rencontres qu’il n’en a joué (19). Son retour tant attendu fera plaisir aux fans et permettra de soulager les Nets d’une autre absence en la personne de James Harden. Le Barbu a été alerté d’une douleur au tendon (tiens, tiens) et a dû quitter le terrain prématurément lors du derby de New York lundi dernier. Une blessure qui le tiendra à l’infirmerie pour un minimum de 10 jours en attendant des analyses supplémentaires pour confirmer la gravité de la blessure selon Malika Andrews d’ESPN.

L’approche très prudente des Nets vis-à-vis de ses blessés y est pour beaucoup dans cette histoire. Steve Nash et son staff sont en effet toujours craintifs à l’idée de relancer un joueur revenu de blessure trop tôt, surtout quand il s’agit d’une superstar, comme il l’a expliqué en conférence d’après-match.

« Il a eu une sensation de gêne au niveau des ischios. Son scan est bon, les tests dans le vestiaire étaient bon. On ne peut pas se permettre de prendre de risque si on peut faire autrement. C’est une question de confiance entre James et nous. On veut qu’il soit à l’aise avec notre décision et je crois que c’était la bonne décision de ne pas prendre de risque avec lui. »

Une gestion prudente qui a ses raisons. Parmi les trois superstars de l’équipe, James Harden est celui qui a joué le plus de matchs cette saison, en comptant ceux disputés avec les Rockets. Rarement indisponible sur une longue durée durant sa carrière, prendre des précautions à la première alerte physique cette saison où l’objectif n’est rien d’autre que le titre sonne comme une évidence. En attendant, comme l’a expliqué Steve Nash, les Nets ont beaucoup d’alternatives en dehors de leurs trois monstres et les résultats sont présents. Actuellement, Brooklyn est deuxième de la Conférence Est avec un bilan égal à celui des Sixers. Avec les grosses arrivées de lors de la trade deadline, l’équipe new-yorkaise a considérablement amélioré son banc et les solutions de rechange ne manquent pas même en l’absence d’un ancien MVP.

Malgré les absences successives de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, les Nets sont en phase avec leurs objectifs. Mais pour le spectacle, on espère quand même revoir Kevin Durant ainsi que l’ensemble du Big Three le plus tôt possible.

