Dewayne Dedmon rejoint la raquette du Heat : une belle signature en scred signée Pat Riley

La course aux derniers free agents étant encore ouverte, c’est bien Miami qui a su s’attirer les services du presque vétéran Dewayne Dedmon – vu le nombre de franchises par lesquelles il est passé. Solide en défense et capable d’étirer l’attaque, c’est une belle petite signature que vient ici de réaliser le Heat.

On a beaucoup entendu le Heat dans les rumeurs avant la trade deadline concernant la venue d’un intérieur pour aider Bam Adebayo – suite à la mise à la porte de Meyers Leonard. LaMarcus Aldridge était l’une des cibles majeures pour venir faire sa petite production à l’intérieur mais il a préféré le choix sportif se faire porter par l’équipe de superstars déjà présente à Brooklyn. Retour à la case départ pour Erik Spoelstra et Pat Riley. Connaissant les deux bonshommes, ils n’allaient pas lâcher le morceau comme ça. Et c’est notre cher Shams Charania de The Athletic qui nous a envoyé l’info cette nuit. C’est donc sur Dewayne Dedmon que le Heat a jeté son dévolu. Après deux saisons réussies en tant que titulaire chez les Hawks, il avait signé un contrat de trois ans et 40 millions de dollars avec les Kings à l’été 2019. Mais le double D qui avait ébloui par son combo shoot/contre a malheureusement immédiatement déçu, se faisant sortir du cinq majeur après seulement cinq matchs.

Rapidement abandonné par les Kings, il est transféré à Atlanta – enfin c’est plutôt Dewayne qui a demandé son transfert publiquement, ce qui lui avait valu une amende de 50 000 dollars. Les Hawks l’avaient ensuite transféré à leur tour aux Pistons en novembre, et il a été renvoyé peu de temps après. Résultat ? Vous avez un pivot plus que correct de disponible sur le marché. Le Dédé tourne pourtant à 8 points et 6,8 rebonds sur ces cinq dernières années, des stats tout à fait respectables. Un pivot capable de défendre le cercle mais aussi d’écarter le jeu grâce à son shoot à 3-points – 33% de réussite en carrière derrière l’arc. Tout ce dont pouvait rêver le Miami Heat qui obtient là un gars apprécié dans tous les vestiaires où il est passé.

The Miami Heat are planning to sign free agent center Dewayne Dedmon, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

Alors comment associer ce Dewayne Dedmon avec l’effectif du Heat ? On peut aisément penser que le néo-pivot du Heat saura fit parfaitement avec un groupe qui vient d’aller en Finales NBA – toujours important de le rappeler vu comment on les oublie cette année. Que ce soit avec Bam Adebayo sur le poste 5 ou bien en sorti de banc, Dedmon aura droit à de bonnes minutes de jeu, de quoi apporter ses quelques points et rebonds. Et puis, vu le profil du joueur, on peut être sûr que Spoelstra, le chef d’orchestre de tout ce beau monde, saura quoi faire de lui, des deux côtés du terrain. En clair, Miami a réussi son coup de renforcer sa raquette avec un solide poste 5, sans dépenser le moindre sous, et qui va apporter ses productions statistiques mais également son sérieux – en espérant qu’il ne lui vienne pas en tête de lancer un live Twitch.

Dewayne Dedmon va donc rejoindre les bancs de la Floride, et c’est Patoche Riley et Rico Spoelstra qu’ont réussi leur coup. Un grand pivot qui va soulager la raquette du Heat dans les moments chauds, aux côtés de Bam ou en rotation de Precious Achiuwa. On conseille donc fortement aux équipes adverses de s’armer de patience et de prévoir les bouteilles d’oxygène, parce que cette défense du Heat risque d’être étouffante à passer.

