La NBA s’attend à des salles pleines pour la saison prochaine : la NBA qu’on aime tant « pourrait » bientôt revenir

Avec l’apparition du COVID-19 en mars 2020, c’est notre expérience globale de la NBA qui a été complètement bouleversée. Calendrier chamboulé, et surtout public très limité, voire absent. Mais la Ligue a aujourd’hui bon espoir de revoir des salles pleines la saison prochaine.

Cela nous manque, forcément. Si on a pris l’habitude de voir des matchs sans public ou avec un nombre limité de spectateurs, si on a pris l’habitude de nous contenter de la bande son de 2K en guise d’ambiance, la NBA d’avant mars 2020 nous manque. La NBA où les salles étaient remplies, où les fans pouvaient pousser leur équipe, où on entendait les encourageants du public ainsi que les sifflets en direction de l’équipe adverse ou des arbitres. Eh bien tout ça, on pourrait bientôt le revivre, car notre Ligue préférée s’attend à pouvoir démarrer la saison prochaine avec des arènes pleines selon ESPN. Avec la campagne de vaccination massive qui suit son cours aux States et l’avancée des tests rapides, les perspectives sont plutôt encourageantes, la NBA venant notamment d’entrer en partenariat avec le programme CLEAR, qui correspond en quelque sorte à un passeport sanitaire digital (dans lequel il y aura le statut de la vaccination, des résultats de tests…) permettant de sécuriser n’importe quel environnement. Avec ce partenariat, chaque franchise aura l’opportunité d’utiliser ce programme dans sa salle et ainsi accueillir du public en toute sécurité face au COVID. D’après ESPN, plusieurs franchises utilisent déjà CLEAR (le Magic, les Hawks…) et la NBA espère pouvoir faire venir plus de fans dans les tribunes dès cette saison. Bien évidemment, les consignes et restrictions sanitaires locales doivent toujours être respectées (tout comme le protocole sanitaire de la Ligue) par les équipes accueillant du public.

La NBA, qui veut démarrer sa saison 2021-22 en octobre prochain, souhaite et s’attend à ce que ses salles soient remplies à 100% de capacité (!) dans 6 mois. Wow.https://t.co/PG6ttOG9RN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2021

On n’y est pas encore, mais le retour à la normalité semble en bonne voie. Pour la NBA, la saison 2021-22 doit être celle du rebond. Après l’épisode de la bulle, qui a permis de sauver la fin de campagne 2019-20, la Grande Ligue a tout fait pour essayer de retomber sur ses pattes le plus vite possible et sauver le maximum de dollars. C’est pour cela que la reprise de l’exercice 2020-21 a eu lieu dès fin décembre, car Adam Silver voulait éviter toute concurrence avec les Jeux Olympiques de Tokyo tout en ouvrant la porte à une reprise classique en octobre 2021 pour la saison prochaine, avec des salles remplies si possible. On se dirige doucement vers ce scénario. Le grand chauve savait que la campagne que nous sommes en train de vivre serait difficile, et c’est le cas. Mais si la NBA peut retrouver son fonctionnement normal l’an prochain, avec beaucoup de monde en tribunes, après tout ce qu’on a vécu et avec potentiellement un nouveau TV deal à venir d’une valeur de… 70 milliards de dollars, alors on pourra enfin dire que la crise du COVID est derrière nous.

La NBA est optimiste concernant le retour prochain des fans en tribunes, on espère que cet optimisme sera confirmé dans la réalité. Oui, bientôt, on pourra peut-être retrouver notre Grande Ligue comme on l’aime, c’est-à-dire avec des salles combles et une vraie ambiance. On a hâte.

Source texte : ESPN