Nike Kyrie 6 Asia Irving : un coloris dédié à la soeur d’Uncle Drew, la bise à Auntie alors

Kyrie Irving n’a pas beaucoup joué cette saison mais les designers ont bien bûché pour décliner ses dernières signature shoes dans d’innombrables coloris. Aujourd’hui, place aux Nike Kyrie 6 Asia Irving disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Saviez-vous que le meneur des Nets avait une grande soeur styliste ? Maintenant oui. Et pour honorer son aînée, Irving n’a pas hésité à lui dédier un coloris de ses Nike Kyrie 6 en lui donnant son nom. Au menu du jour ? Un motif camouflage dans différents tons de violet et un strap en velours, tout comme l’arrière de la pompe. On retrouve aussi un Swoosh brodé en relief alors que les détails de finitions sont asymétriques avec du jaune sur la chaussure gauche et du orange fluo sur la chaussure droite. Encore des sneakers atypiques pour un joueur qui l’est tout autant. Par contre, on reste au top au niveau du confort pour pouvoir continuer à crosser ses adversaires en toute aisance. D’ailleurs, on se demande bien qui pouvait crosser qui lors des un-contre-uns dans la cours de l’immeuble familial dans le New Jersey il y a 20 ans…

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 6 Neon Graffiti, autre couleurs, même style.

les Nike Kyrie 6 Neon Graffiti, autre couleurs, même style. On les imagine déjà à ses pieds : Asia Irving, parce que porter des chaussures à son nom c’est quand même classe.

Asia Irving, parce que porter des chaussures à son nom c’est quand même classe. L’occasion parfaite pour les porter : pour un défilé de mode.

pour un défilé de mode. On aime : à chaque nouveau coloris, on tombe amoureux.

à chaque nouveau coloris, on tombe amoureux. On aime moins : comme d’hab avec Kyky, c’est un strike et difficile d’avoir quelque chose à redire.

Les petites dernières Nike Kyrie 6 Asia Irving sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers. Comme d’habitude, il faudra débourser 129,90 euros pour se les offrir.

Source : Nike