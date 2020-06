LeBron James testé positif à la MOTIV-19 : tremblement de terre, la fin de saison NBA aura bien lieu

Est-ce que certains d’entre-vous ont transpiré une micro seconde en lisant ce titre ? Tant mieux, c’était fait pour. Mais aujourd’hui nous sommes le 27 juin, les pies sont un peu bavardes mais le petit air frais fait du bien et nous fait supporter les 30 degrés, le calendrier de fin de saison est tombé, bref cette journée est belle, d’autant plus qu’aucun cas de COVID n’a été annoncé dans la nuit (si ce n’est le rapport officiel sorti hier par la NBA), une première depuis une semaine. On respire, on va enfin revoir du basket.

LeBron James testé au MOTIV, c’est donc la vraie bonne nouvelle du jour. Selon les fameuses proches du dossier, le bientôt quarantenaire aurait été aperçu devant chez lui en train de battre son record personnel de tractions, 180 environ, alors qu’il avait déclaré la veille ne s’être jamais senti aussi bien que depuis qu’il a entamé sa dernière diète. Car depuis quelques semaines, le boss des Lakers jongle uniquement entre des laitues nature et des steaks de cheval, se bâtissant jour après jour un corps parfait pour aller chercher sa quatrième bague en juin octobre. Passé par le laboratoire hier afin de se faire dépister, LeBron a non seulement rassuré tout le monde en officialisant l’absence de toute trace de COVID-19 dans son corps mais il a également choqué tous les employés du labo en présentant une IMG de moins 40%, une première dans l’histoire. Le King est ensuite allé faire quelques emplettes au Franprix de Malibu, s’est posé en terrasse et a bu un Diabolo Menthe Bio, puis il a rejoint un ami du côté de Sherman Oaks afin de faire un footing d’une centaine de kilomètres environ. Tout sourire et disponible pour les fans ayant la chance de l’avoir croisé entre deux foulées divines, LeBron s’est laissé aller au petit jeu des photos, demandant simplement à ses fanzouzes de porter un masque, des gants et une combinaison de ski lorsqu’ils l’approchaient à moins de cinq mètres. La base.

Tout ça pour dire quoi ? Pas grand chose vous l’aurez compris, on fait encore ce qu’on veut, tout ça pour dire que la machine est peut-être enfin en marche, et qu’on va donc tous se rapprocher avec le sourire d’une reprise que l’on attend depuis maintenant… 108 jours. Vous vous rendez compte qu’on va se cogner des giga-matchs NBA en terrasse ? En bouffant des guezmer ? Voyez les choses du côté positif, 2020 c’est de la merde, clairement, mais ce mois d’août sera peut-être historiquement chan-mé.