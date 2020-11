Nike Kyrie 7 BK Black : cette fois pas de doute, Uncle Drew est prêt pour la reprise

Ne participant qu’à 20 petits matchs avec les Nets lors de sa première saison à Brooklyn, Uncle Drew temporisait gentiment en attendant le retour de KD. Mais cette fois ça y est, la concurrence peut trembler car le duo sera bien présent à la rentrée. Pour teaser ce grand moment, Irving annonce la sortie des Nike Kyrie 7 BK Black disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

On a beau le savoir, on a beau l’avoir vu faire du sale dès son premier match à domicile au Barclays Center avec 50 pions, il va encore nous falloir un tout petit peu de temps pour nous habituer. Depuis son départ de Cleveland via un trade contre IT en 2017, le casseur de cheville peine un peu à trouver pleinement sa place. Mais à 28 ans et avec le meilleur attaquant de la planète à ses côtés dans une équipe qui le sonde avant de prendre chaque décision, Kyky a l’air dans la situation idéale pour frapper un grand coup et se lancer en quête de sa deuxième bague individuelle dès cette année. Pour ne pas qu’il se trompe de camps parce qu’il pense trop à force d’imaginer la Terre plate, son équipementier s’est donc occupé de lui concevoir un coloris dédié à sa nouvelle franchise pour les dernières Nike Kyrie 7. Comme on peut l’imaginer, c’est le noir qui prédomine avec quand même une semelle blanche et une midsole dentelée bleu translucide à l’avant du pied. Et pour matcher avec les futurs maillots City Edition des Nets, on repère également le même trio de couleurs bleu, jaune et rouge qui sera présent sur la tunique dessinée en hommage à l’art de Jean-Michel Basquiat. Enfin, sur les talons, les légendaires yeux ouverts sont toujours bien là, brodés pour représenter un motif qui a légèrement évolué par rapport au modèle de signature shoes précédent.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike KD 13 Home Team, même marque, même équipe.

les Nike KD 13 Home Team, même marque, même équipe. On les imagine déjà à ses pieds : qui d’autre qu’Uncle Drew pour aller répandre les os de ses adversaires un peu partout sur le terrain à force de les crosser trop salement ?

qui d’autre qu’Uncle Drew pour aller répandre les os de ses adversaires un peu partout sur le terrain à force de les crosser trop salement ? L’occasion parfaite pour les porter : lors des soirées City Night, on compte sur le staff qui gère les équipements pour ne pas se tromper.

lors des soirées City Night, on compte sur le staff qui gère les équipements pour ne pas se tromper. On aime : on aime Kyrie ou on le déteste, mais la hype est bien présente avant sa première saison complète à Brooklyn.

on aime Kyrie ou on le déteste, mais la hype est bien présente avant sa première saison complète à Brooklyn. On aime moins : du noir et du blanc, on a été habitués à plus de couleurs sur les dernières Kyrie.

Les Nike Kyrie 7 BK Black sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. L’avantage c’est que le modèle matche avec tout, même avec un costume un peu sobre.

Source : Nike