Nike Kyrie 7 Summary : difficile de résumer la vie d’Uncle Drew en une seule paire de pompes

Best-seller chaque année, Uncle Drew revient avec un tout nouveau modèle qui devrait une nouvelle fois faire l’unanimité dans le vestiaire. Les Nike Kyrie 7 Summary sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers, on a hâte que la saison commence pour le voir en action avec ces bijoux au bout des pieds.

C’est la bae de nombreux basketteurs depuis des années, la Nike Kyrie fait peau neuve pour la septième saison consécutive. On ne change pas les ingrédients avec toujours cette midsole dentelée pour donner un ton agressif à la paire et aussi cette multitude de couleurs propre au meneur des Nets. Quoi, la franchise joue en noir et blanc ? On vous conseille quand même d’enfiler des lunettes de soleil pour admirer le roi du crossover en plein récital. D’abord pour ne pas abîmer votre rétine avec des bouts d’os des chevilles de ses adversaires qui auraient volé un peu trop loin mais aussi pour ce festival de tons pastels, du rose au vert en passant par le orange. On reconnait bien là la patte des designers des Kyrie, jusqu’au niveau du talon où l’oeil de la sixième du nom est présent en beaucoup plus petit et juxtaposé à une note de musique. Dans le jeu comme dans la vie, Kyrie Irving ne suit pas la mode, il la crée. Et cela donne ce résultat final qui devrait avoir réussi à attirer votre regard en quelques secondes.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 6 Neon Graffiti, on vous avait dit qu’il aimait les couleurs.

les Nike Kyrie 6 Neon Graffiti, on vous avait dit qu’il aimait les couleurs. On les imagine déjà à ses pieds : TLC pour se faire bien voir de son coéquipiers pendant les entraînements collectifs.

TLC pour se faire bien voir de son coéquipiers pendant les entraînements collectifs. L’occasion parfaite pour les porter : avec un petit costume bleu, vous ne passerez pas inaperçu.

avec un petit costume bleu, vous ne passerez pas inaperçu. On aime : malgré le succès au fil des années, les Nike Kyrie 7 restent à un prix raisonnable comparé à d’autres modèles signature.

malgré le succès au fil des années, les Nike Kyrie 7 restent à un prix raisonnable comparé à d’autres modèles signature. On aime moins : on demandera une explication à Drew en personne pour le dessin au talon de la paire, à par ça rien à dire.

Les Nike Kyrie 7 Summary sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Et en plus Noël se rapproche. On dit ça, on dit rien.

