Free Agency 2020, le point sur les infos de la nuit : quand ça parle Ky Bowman et Chimezie Metu, c’est que ça sent la fin

Quitte à bien faire les choses, autant les faire à fond comme dit le dicton. Parce que la Free Agency ce n’est pas juste Adrian Wojnarowski qui annonce des mecs qui encaissent des chèques à neuf chiffres, voici donc votre petit récap des signatures passées inaperçues dans la nuit (à retrouver dans notre gros tableau).

Tout le monde n’a pas le droit aux projecteurs, à l’attente des médias et aux breaking news d’un Woj ou d’un Shams. La liste des gars qui va suivre peut au moins vous offrir un screen en vous disant que certains papes du scoop s’est intéressé à eux entre deux cafés, car il n’y a pas de petit accomplissement dans la vie et il faut se satisfaire de peu. Prêts pour du role player ou du tourneur de serviette ? C’est parti.

# Ky Bowman rejoint les Clippers pour le training camp

Le puzzle se complète petit à petit et l’ancien rookie des Warrioirs débarquera donc prochainement au camp d’entraînement pour se faire une place au soleil. 7 points, 3 rebonds et 3 passes en année 1 avec les Dubs, on tient peut être un steal.

# Chimezie Metu aura la chance de découvrir Hassan Whiteside au training camp des Kings

Vous avez sûrement vu passer l’info dans la nuit : Hassan Whiteside ramène sa science fraise en Californie. Non contents de leur énorme prise, les Kings ont également mis le grappin sur un autre futur Hall Of Famer en la personne de Chimezie Metu, jeune international nigérian et passé par les Spurs. L’intérieur devra faire ses preuves lors du training camp pour avoir la chance de voir en direct Buddy Hield prendre 18 tirs du parking.

# Mike Miller rejoint le staff de Mark Daigneault à OKC, le genre de phrase que personne n’aurait compris il y a un an

Le projet jeunes du Thunder passe aussi par le banc, et le tout frais coach d’OKC est donc rejoint par l’ancien intérimaire des Knicks, lui-même référencé comme un coach expérimenté en G League, à l’Université et à la colonie de vacances de Saint-Jean de Monts.

# Les Lakers devront payer Luol Deng jusqu’en 2022, enfin une mauvaise nouvelle à L.A.

Désolé messieurs mais tout n’allait pas vous sourire indéfiniment. L’équipe coachée par Frank Vogel a déjà pris son rendez-vous pour les Finales 2021 ? La NBA a décidé de faire comme si la franchise californienne n’était pas avantagée depuis toujours en refusant la demande d’exception des Lakers concernant le salaire de Luol Deng, qui prendra donc ses 10 millions jusqu’en 2022, cinq par an pour les nullos en maths.

# Un cadeau de 9,3 millions pour les Warriors

Klay Thompson a été opéré avec succès hier, première bonne nouvelle. La seconde ? La NBA a accordé la disabled exception aux Warriors, qui se voient donc offerts 9,3 millions de plus pour recruter. Une enveloppe conséquente même si elle équivaut à une année de salaire de Mason Plumlee, et après avoir bien vomi on imagine que les Dubs sauront utiliser cette manne supplémentaire au mieux.

Voilà pour le tour d’horizon complet des petites signatures et infos de la nuit. Peu d’afflux sanguin entre les jambes mais comme on dit, ce n’est pas la taille du contrat qui compte. A moins qu’il ne s’agisse d’autre chose, enfin bref.

