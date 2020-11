Kelly Oubre Jr. transféré aux Warriors : ça ne ramènera pas Klay Thompson, mais le plan d’urgence est stylé

Kelly Oubre Jr. ne jouera pas une minute sous le maillot du Thunder. Transféré de Phoenix à Oklahoma City dans le cadre de l’échange impliquant Chris Paul, Tsunami Papi repart déjà direction la Baie de San Francisco, toujours en PLS après la terrible blessure de Klay Thompson.

Après la nouvelle concernant la rupture du tendon d’Achille du Splash Brother, notre première réaction était évidemment un mélange de déception et d’écœurement. Mais ensuite, une fois le choc passé, on a commencé à réfléchir par rapport à ce que pouvaient faire les Warriors pour essayer de compenser au mieux la perte de Klay. Et on peut dire qu’ils n’ont pas perdu de temps pour réagir. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Dubs ont décidé d’offrir un choix de premier tour de Draft 2021 au Thunder pour récupérer Kelly Oubre Jr., l’ailier de quasiment 25 ans. On note tout de même que ce pick est bien protégé car si les Warriors tombent dans le Top 20 de la prochaine Draft, il restera à Golden State, et le Thunder récupérera ainsi deux choix de second tour, ce qui permettra à Sam Presti d’augmenter encore un peu plus sa très grande collection de picks de draft. Deuxième élément à retenir, les Warriors ont pu faire ce transfert sans donner de salaire en retour car ils possédaient une trade exception à plus de 17 millions de dollars, le salaire d’Oubre Jr. étant de 14,4 millions sur la saison 2020-21 (la dernière de son contrat). Oklahoma City va ainsi récupérer en plus une trade exception d’un montant similaire au salaire d’Oubre Jr., que Presti pourra utiliser à l’avenir pour recruter. Par contre, pour Golden State, niveau luxury tax, l’addition sera bien salée après l’acquisition de Tsunami Papi.

Golden State tax bill is currently $66M The addition of Kelly Oubre would see it increase to $134M $14.4M of Oubre + $68M in taxes= $82.4M — Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 19, 2020

Le recrutement de Kelly Oubre Jr. ne ramènera évidemment pas Klay Thompson, mais c’est un joueur qui pourra clairement apporter aux Warriors lors de la saison à venir. L’an passé à Phoenix, s’il a fini sa campagne à l’infirmerie à cause d’une blessure au ménisque, il a sorti les meilleures stats de sa carrière : 18,7 points, 6,4 rebonds, 1,3 interception, tout ça à 45,2% au tir dont 35,2% du parking. Une saison solide pour cet ailier de 2m01 encore jeune qui correspond bien à la NBA actuelle. Il peut scorer, le potentiel défensif est là, ça progresse au shoot, et ça apporte de l’énergie avec une personnalité bien à lui. Une bonne pioche donc pour Golden State, qui va tenter de revenir dans le paysage de la Conférence Ouest après une saison off où les Dubs ont terminé à la dernière place de la NBA. On verra ce que le manager général Bob Myers a encore en tête pour s’adapter au mieux à la terrible nouvelle concernant Klay, mais l’arrivée de Tsunami Papi est un premier bon coup. Les Warriors vont sans doute aussi demander la Disabled Player Exception, qui pourrait permettre le recrutement d’un autre joueur à hauteur de 9,3 millions de dollars.

Les Warriors avaient comme objectif de retrouver les sommets de la NBA en 2020-21, ça paraît aujourd’hui compliqué sans Klay Thompson. Mais avec l’arrivée de Kelly Oubre Jr., les Californiens viennent de récupérer un joueur capable d’apporter une vraie pierre à l’édifice, même si ce n’est potentiellement que pour un an.

