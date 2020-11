Vincent Poirier rejoint Théo Maledon à Oklahoma City : le Thunder tient son duo français, y’a plus qu’à taffer le pick and roll

Ses récentes déclarations aux collègues de WeSport nous laissaient entendre qu’il avait besoin de jouer, et Danny Ainge a donc exaucé rapidement son souhait. Direction Oklahoma City pour Vincent Poirier après ce que l’on appellera un faux-départ avec les Celtics, en espérant donc que Vinze la Poire fera décoller sa carrière NBA avec le Thunder.

L’info est venue directement de la franchise elle-même, comme si elle était finalement… soulagée d’un poids. On n’ira peut-être pas jusqu’à dire que le board des C’s a ouvert le champ’ pour l’occase, mais les désirs de gloire de Boston couplés aux envies de jouer de l’intérieur français n’étaient donc pas faits pour s’entendre. Dans ce cas qu’est-ce qu’on fait ? Y’a pas de problème y’a que des solutions comme disait ma Tante Paule, et ni une ni deux Vincent a donc été envoyé dans la nuit direction le Thunder, contre pas grand chose mais l’essentiel est ailleurs, à savoir que ce matin tout le monde est content :

We have traded center Vincent Poirier and cash considerations to the @okcthunder in exchange for a conditional future second round pick. — Boston Celtics (@celtics) November 20, 2020

Passé le constat que l’un des meilleurs intérieurs d’Euroleague il y a un an vaut donc aujourd’hui un éventuel second tour de Draft, une photocopieuse, un paquet de Dragibus et une plante d’intérieur, disons que la nouvelle est bonne pour Vincent, qui pourra peut-être enfin gambader un peu plus que trois minutes par semaine dans des blow-out. Le Thunder est en pleine reconstruction, accumule un peu les intérieurs depuis quelques jours mais n’en a probablement pas fini avec les opérations transferts, et à OKC Vinze retrouvera… un autre petit français en la personne de Théo Maledon, tout fraichement Thunderman depuis la Draft de mercredi soir. Toujours ça de pris et un camarade de chambre tout trouvé en déplacement, avec qui il pourra – dans nos rêves les plus fous – construire l’un des picks ans roll les plus solides de la Ligue, voire de la planète, voire de tous les temps.

1,9 points et 2 rebonds de moyenne en une vingtaine de matchs, autant dire que la saison rookie du Français fut longue et compliquée. Débarqué dans une franchise en mode labo, à lui désormais de prouver qu’il peut jouer, tous les soirs, pour devenir un mec qui compte en NBA. Deal ?