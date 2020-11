Le JTT : Klay Thompson, rupture du tendon d’Achille…

Vous en avez pris l’habitude ces dernière semaines, quand une grosse actu tombe on met la dose de café pour vous conter ça du mieux qu’on peut. L’actu d’hier ? C’est malheureusement une mauvaise nouvelle, avec l’annonce de la nouvelle terrible blessure de Klay Thompson, qui ratera donc sa deuxième saison consécutive avec les Warriors. Allez, JTT, la larme à l’œil celui-ci.

Autant vous dire que celui-là… on aurait préféré ne pas le faire, autant vous dire qu’on aurait préféré vous parler du contrat de Kelly Olynyk ou du dernier son de Damian Lillard. Malheureusement l’actu est ainsi faite et parfois on pleure ensemble, fans des Warriors ou fans de NBA tout court d’ailleurs. Après une rupture des ligaments croisés et une absence d’un an après la finale perdue de 2019, le verdict est tombé hier : Klay Thompson a subi une rupture du tendon d’Achille et ratera toute la saison 2020-21. Le joueur a annoncé vouloir affronter ce nouveau désert sportif comme il l’a toujours fait, avec force et honneur, la franchise californienne l’a assuré publiquement de son soutien, mais on ne va pas tourner cent ans autour du pot : cette annonce fait très mal, pour un joueur en plein prime avant ces deux blessures et qui luttera sans doute – en vain ? – pour revenir au même niveau. Ca fait chier puissance mille, tellement qu’on a envie de prendre dans nos bras ce bon vieux Klay, pour lui envoyer le peu de forces qu’il nous reste mais surtout un tendon d’Achille qui ne nous sert – perso – pas à grand chose aujourd’hui. Courage gros, il ne faudra des tonnes et des tonnes.

Allez, petit JTT nocturne pour relayer cette triste info avant d’entrer dans un autre genre de délire ce soir avec l’ouverture de la Free Agency. Mais quelque part, pendant que le marché fera ses petites affaires, on aura Klay, là, dans un coin de nos têtes.