Les Clippers ont profité de la dernière année non garantie du contrat d’Eric Gordon pour le couper et faire ainsi de précieuses économies en salaires et en taxes. Quel futur pour le joueur désormais ?

C’est ce qui s’appelle lâcher du lest. Récupéré en cours de saison dernière, Eric Gordon n’aura finalement pas fait long feu chez les Clippers. Le joueur avait bien une année supplémentaire sur son contrat mais celle-ci n’était pas garantie. Malgré son apport très correct ces derniers mois dans la Cité des Anges (11 points en 25 minutes, 42% de loin), le joueur se doutait sans doute que Jerry West et compagnie n’allaient pas lui laisser les 20 millions de dollars qu’il était censé toucher en 2023-24.

The Clippers aren’t guaranteeing guard Eric Gordon’s $21 million contract and he’ll become a free agent, sources tell ESPN. Gordon has averaged 16 points on 37 percent three-point shooting in his 15-year career.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023

Au lieu de ça, les Clippers s’assurent un vrai bol d’air pour leurs finances. Selon Bobby Marks d’ESPN, Steve Ballmer vient de voir la facture de sa luxury tax passer de 169 millions à 59 millions, soit une économie de 110 millions de dollars ! Un move qui fait aussi sens avec l’adoption du nouveau CBA et les futures sanctions contre les équipes dont les finances sont dans le rouge.

The waiver will drop the Clippers projected tax bill from $169M to $59M.

LA is $18M over the $165M tax threshold. https://t.co/fH45jxSJN8

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 29, 2023

Côté joueur, Eric Gordon va donc rejoindre la longue liste des free agents qui s’apprêtent à tester le marché. À 34 ans, l’arrière a encore quelques bons services à rendre, de part son vécu, son expérience en Playoffs et bien sûr ses qualités de shooteur. (37% de loin en carrière) On ne serait pas surpris de voir quelques contenders s’intéresser à son cas rapidement. On sait que Daryl Morey aime bien recruter des anciens Rockets du côté de Philly pour accompagner James Harden (s’il reste) et P.J. Tucker notamment. Les Lakers, en quête de tir extérieur, pourrait aussi être une destination qui fait sens, comme n’importe quelle équipe qui joue le titre en fait. La course au Gordon est lancée !

