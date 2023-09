Canada – Slovénie, clairement – sur le papier – l’affiche la plus alléchante des quatre quarts de finale de cette Coupe du Monde 2023. Ça tombe bien c’est aujourd’hui à 14h30 sur BeinSports 1, et le duel entre Luka Doncic et Shai-Gilgeous sera forcément l’une des grosses attractions de cette rencontre. Le vainqueur rencontrera la Serbie en demi-finale du Mondial… balancez la preview !

Shai Shai Shai Shai, Luka Luka Luka Luka…

Voilà comment l’on pourrait résumer en chantonnant le duel qui attend la Slovénie et le Canada cet après-midi à la Mall of Asia Arena de Manille. Il faut dire que l’impact des deux superstars NBA – dans leurs équipes respectives – est IMMENSE. Luka Doncic est tout simplement le meilleur marqueur de la compétition quand Shai-Gilgeous Alexander est 5ème. Deux des meilleurs, si ce n’est les deux meilleurs joueurs de la compétition, qui joueront pour une place dans le dernier carré face à la Serbie.

Mais attention, réduire cette rencontre à un vulgaire un contre un serait cependant une erreur. Même si le duel constitue le nerf de cette rencontre, les deux équipes qui s’affrontent ajourd’hui proposent un basket qui s’articule autour d’un triptyque : circulation de balle, jeu de mouvement et adresse à trois points. Alors qui est le mieux entouré et armé pour rejoindre les demies ?

Le Canada était dans la poule de la France, on s’en rappelle comme si c’était hier, et après une phase de poules où ils ont terminés invaincus, Dillon Brooks, Kelly Olynyk & co se sont tirés une belle balle dans le pied en s‘inclinant face au Brésil 65-69. Une défaite qui les a obligé à taper les… champions du monde en titre espagnols pour rester dans la compétition. Après une rencontre incroyable de SGA et de tout le collectif canadien, les voilà au carrefour de la compétition avec un seul objectif : la couronne mondiale. Avec un cœur énorme et une grinta de bonhommes, les Canadiens se sont offerts un immense shot de confiance et abordent cette rencontre dans la peau du ‘léger” favori.

Léger favori car en face, il y a un bonhomme qui s’appelle Luka Doncic. On ne sait pas trop ce qui peut arriver ? Mais on sait ce qu’il va faire. Shooter, provoquer, passer, râler. Mais la Slovénie n’a pas montré les mêmes garanties collectives sur la compétition que le Canada. Même si les Slovènes ont battus l’Australie au second tour, la phase de groupe a été assez facile et sans vraiment de repères. Et face à l’Allemagne lors de la dernière rencontre en date, de grosses lacunes sont apparues. De quoi nourrir des doutes pour aujourd’hui ?

100 points encaissés, une défaite de 29 grains et la sensation qu’autour de Luka… c’est quand même bien limité quand on fait face à un collectif aussi complet que celui des Allemands. La seconde option offensive est Klemen Prepelic, autour ça pédale un peu dans les lasagnes. En défense aussi, on n’a pas senti la Slovénie souveraine sur cette compétition. Souvent beaucoup de points encaissés, même contre des nations mineures. Mais il y a Luka et dans une rencontre couperet si toute l’équipe arrive à se mettre au diapason du maestro, les canadiens pourraient bien bien suer. Immanquable !