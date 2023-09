Danny Green revient aux Sixers pour une saison

Pendant que la Coupe du Monde de basket s’approche lentement mais sûrement de son dénouement, quelques petites transactions animent l’actualité NBA en ce moment. Après l’arrivée de Christian Wood aux Lakers, on apprend que Danny Green va revenir aux Sixers.

La dernière fois qu’on a vu Danny Green sous les couleurs des Sixers, c’est lorsqu’il est sorti sur blessure après une terrible rupture des ligaments croisés lors des Playoffs NBA 2022. Mais heureusement, ce ne sera pas la dernière image du vétéran sous un maillot de Philadelphie.

Parce que oui, comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Green – 36 ans – est tombé d’accord avec les Sixers sur un nouveau contrat d’une saison. À Philly, il retrouvera non seulement le MVP Joel Embiid mais aussi son ancien coach aux Raptors Nick Nurse.

ESPN story on three-time champion Danny Green returning to the Philadelphia 76ers https://t.co/0oiMx4PcBU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 6, 2023

Triple champion NBA (2014, 2019, 2020), réputé pour ses capacités de 3&D et vétéran respecté en NBA, Danny Green fait partie de ces joueurs que les équipes candidates au titre aiment avoir dans leur effectif. Les Sixers, justement, cherchent toujours à franchir un cap en Playoffs, eux qui n’ont jamais atteint les Finales de Conférence dans l’ère Embiid.

La question, c’est surtout de savoir ce que Danny Green peut encore apporter à 36 balais, et après sa grosse blessure des Playoffs 2022. Depuis son départ des Sixers (où il a évolué de 2020 à 2022), Green est passé par Memphis et Cleveland, où il n’a joué que 11 matchs au total pour des stats de 5,5 points en 12,5 minutes de moyenne, à 43,2% de réussite à 3-points.

Source texte : ESPN