Tous les deux invaincus lors du premier tour, le Canada et l’Espagne semblaient bien partis pour décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2023. Mais ça, c’était avant ce vendredi 1er septembre. Car aujourd’hui, on sait que l’un de ces deux cadors rentrera à la maison ce dimanche. Encore une preuve que tout peut aller très vite en basket !

L’Espagne ou le Canada ne participera pas aux quarts de finale de la Coupe du Monde.

Dit comme ça, ça paraît presque irréel, surtout au vu des victoires en mode rouleau compresseur des deux équipes lors du premier tour du Mondial. Mais les Lettons et les Brésiliens sont passés par là, eux qui ont respectivement battu – à la surprise générale – la Roja et les Canadiens ce vendredi dans le premier match de la deuxième phase. Résultat, les quatre équipes du Groupe L possèdent le même bilan et comme l’Espagne et le Canada vont se rencontrer lors du prochain match, le perdant sera officiellement éliminé.

Vous l’avez compris, ce Canada – Espagne sera en quelque sorte un huitième de finale de Coupe du Monde. Une affiche XXL qui pourrait bien nous offrir un match de fou-furieux dimanche après-midi (15h30), entre deux équipes qui ne s’imaginent pas une seule seconde rentrer à la maison avant le stade des quarts.

Shai Gilgeous-Alexander et ses copains sont arrivés dans ce Mondial 2023 avec le couteau entre les dents. Talentueuse sur le papier avec ses nombreux joueurs NBA et convaincante sur le parquet au premier tour, la sélection canadienne a rapidement fait figure d’épouvantail, elle qui a notamment mis +30 à nos Bleus en ouverture avant de surclasser le Liban et la Lettonie.

Quant à la Roja, on parle tout simplement du Champion du Monde et Champion d’Europe en titre. Certes, l’Espagne est en mutation, mais elle reste une magnifique machine collective qui a largement dominé son sujet au premier tour. Dans une compétition comme le Mondial, il ne faut jamais sous-estimer les hommes de Sergio Scariolo, qui comptent bien aller au bout une nouvelle fois.

THE UPSETS CONTINUE TODAY!

Brazil🇧🇷 defeats Canada🇨🇦 69-65 as they hand Canada their 1st loss of the tournament.

Canada's next game against Spain🇪🇸 (who got beaten by Latvia🇱🇻 today) is a MUST WIN. FOR BOTH TEAMS!

🇨🇦 vs 🇪🇸 Sunday at 9:30am ET on SN! #FIBAWC #FIBAWorldCup2023 pic.twitter.com/e4VQTasBbE

— Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) September 1, 2023

Canada ou Espagne, qui des deux favoris va voir son rêve se briser (très) prématurément ce dimanche ? Réponse dans 48 heures, après un match absolument immanquable.