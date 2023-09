On est rentré aujourd’hui dans le vif du sujet dans cette Coupe du Monde 2023. Des équipes qui filent en quarts, quatre, d’autres éliminées, quarte aussi, et donc les huit dernières nations qui se taperont dimanche pour les quatre spots restants. Elle est pas belle la vie ?

Les résultats du jour

Serbie – Italie : 76-78

: 76-78 Allemagne – Géorgie : 100-73

– Géorgie : 100-73 Team USA – Monténégro : 85-73

– Monténégro : 85-73 Espagne – Lettonie : 69-74

: 69-74 République Dominicaine – Porto Rico : 97-102

: 97-102 Slovénie – Australie : 91-80

– Australie : 91-80 Lituanie – Grèce : 92-67

– Grèce : 92-67 Canada – Brésil : 65-69

On n’avait très clairement pas vu venir ce genre de scénario aujourd’hui. On commence par la logique ? Team USA, Lituanie, Slovénie et Allemagne ont validé assez tranquillement leur ticket pour les quarts grâce à leurs victoires du jour. Ensuite ? Mdr, ça se corse. L’Italie a surpris la Serbie, Porto Rico a fait de même face à la République Dominicaine grâce à un immense Tremont Waters, et les matchs de dimanche entre l’Italie et Porto Rico puis la Serbie et la République Dominicaine auront valeur de match de barrage avant les quarts, d’officieux huitièmes de finale.

Dans l’autre partie de tableau ? La Lettonie a choké l’Espagne et le Brésil a fait pareil avec le Canada, et dimanche les matchs entre la Lettonie et le Brésil et, surtout, la Roja et l’Érable élimineront chacun une équipe. Incroyable bail que ce groupe L duquel l’un des grands favoris de cette compétition ne sortira donc pas indemne. La beauté de la Coupe du Monde, et dire que demain la France jouera pour terminer 17è…

Mais aussi, sur TrashTalk

Les classements

Le programme de demain – deuxième tour