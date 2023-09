Alex Antetokounmpo retrouve Giannis et Thanasis aux Bucks

Il n’y a jamais assez d’Antetokounmpos à Milwaukee, alors les Bucks ont décidé de signer le plus jeune de la fratrie. Alex Antetokounmpo a en effet décroché un petit contrat pour rejoindre ses frangins Giannis et Thanasis en vue du prochain camp d’entraînement.

La nouvelle a été balancée par Michael Scotto d’HoopsHype ce vendredi. Les détails du contrat n’ont pas été communiqués pour l’instant, mais on est probablement sur un deal non garanti qui permettra à Alex de participer à une partie de la préparation des Bucks, avant de peut-être retrouver le Wisconsin Herd (G League) comme c’était le cas la saison dernière.

The Milwaukee Bucks signed Alex Antetokounmpo, league sources confirmed to @hoopshype. He joins brothers Thanasis and Giannis Antetokounmpo on the roster heading into training camp. He played for the G League’s Wisconsin Herd last season.

Alex Antetokounmpo n’était effectivement pas très loin de ses frangins au cours de l’année passée, lui qui a joué dans l’équipe de G League affiliée aux Bucks pendant 32 matchs pour des stats faiblardes de 5,8 points et 3 rebonds (37% au tir) en 22 minutes de jeu. Par contre, il n’a jamais réussi à franchir le cap pour évoluer en NBA. Non drafté en 2021 après son passage au CB Murcie (Espagne), Alex a jusqu’ici dû se contenter de quelques apparitions dans la ligue de développement (aux Raptors 905, et donc au Wisconsin Herd).

À 22 ans, Alex Antetokounmpo rêve peut-être encore de NBA mais on ne serait pas surpris de le voir rentrer en Grèce à l’avenir, un peu comme son autre frère Kostas (oui ils sont beaucoup…), qui évolue aujourd’hui au Panathinaikos après des passages aux Mavericks, Lakers et Bulls.

Source texte : HoopsHype

