Harry Giles III signé par les Nets pour un an

Alors que la Coupe du Monde de basket bat son plein et que l’actualité NBA est proche du néant actuellement, il y a quand même quelques signatures qui méritent leur petit papier. Comme celle d’Harry Giles III, un revenant qui est sur le point de débarquer chez les Brooklyn Nets.

Tout ce qu’il voulait, c’était d’une nouvelle opportunité. Et c’est du côté de New York que HGIII va tenter de la saisir.

Comme l’indique Chris Haynes de Bleacher Report, Harry Giles III a trouvé un accord avec les Nets pour un contrat d’un an. Aucune précision n’a été donnée concernant la nature du deal, s’il est garanti ou non (probablement pas). Mais ce qui est certain, c’est que l’intérieur de 25 ans va jouer le coup à fond, car il revient de loin.

Harry Giles is back ?! 😍😍☺️ https://t.co/Fp7FLyPo5S

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 1, 2023

Celui qui était considéré un jour comme le meilleur prospect des Etats-Unis n’a pas joué le moindre match NBA depuis mai 2021 (avec les Blazers). Son début de carrière a été ravagé par les blessures, lui qui a encore été victime d’une rupture d’un ligament du genou en janvier 2022 quand il était chez les Agua Caliente Clippers en G League.

Ces nombreux coups durs n’ont néanmoins pas découragé Harry Giles III, qui a continué à bosser dans son coin pour tenter de retrouver un spot en NBA. Il s’est notamment montré à Las Vegas cet été lors d’un workout privé devant des dirigeants de la Grande Ligue. Faut croire qu’il y avait un scout des Nets sur place…

Footage of Harry Giles III private workout in Las Vegas in front of a dozen or so NBA scouts and executives. pic.twitter.com/EQczURh8eZ

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 11, 2023

On va voir si Harry Giles III réussit à se faire une place dans la rotation intérieure de Brooklyn derrière le pivot titulaire Nic Claxton, mais on est d’ores et déjà content de le revoir après toutes les galères qu’il a connues. HGIII a du talent, il est spectaculaire, et apporte de l’énergie à chaque fois qu’il met le pied sur un parquet.

Bref, typiquement le genre de gars qu’on espère voir renaître.

Source texte : Bleacher Report