L’ancien international français Ludovic Vaty est mort à l’âge de 34 ans

Terrible nouvelle pour le basket français. Ludovic Vaty, joueur emblématique de Nouvelle-Aquitaine et enfant de l’équipe de France, est décédé ce jeudi 31 août des suites d’un arrêt cardiaque.

Il était lui-même – en partenariat avec la LNB et la « Fondation de l’Avenir » – impliqué dans la lutte contre les pathologies cardiaques. Hier, Ludovic Vaty est décédé au CHU de Toulouse dans lequel il avait été admis mardi dernier, suite à un arrêt cardiaque survenu en plein entraînement avec son équipe. « C’est avec la plus grande peine que le TOAC Basket, en s’associant à sa famille, vous fait part du décès de Ludovic Vaty, ce vendredi 1er septembre, à Toulouse », écrit le club dans un communiqué. « Nos plus tendres pensées sont dirigées vers sa maman Marie-Laure, ses enfants et leur mère Déborah, ainsi que sa compagne Alison, tous présents à ses côtés dans ses derniers moments ». Avec neuf sélections en équipe de France, Ludo Vaty était bien connu de la grande famille du basket français. D’abord en qualité d’espoir, puis de victime, lorsque ce dernier a dû subitement mettre un terme à la compétition de haut niveau, après qu’on lui ait diagnostiqué une cardiomyopathie dilatée en 2013 (décollement d’une membrane du cœur, risque de mort subite en cas d’effort trop prononcé). Mis à terre, il a finalement réobtenu le feu vert des médecins pour exercer sa passion au niveau amateur. Ludo Vaty était prêt à tout pour jouer au basket. Nos pensées vont évidemment à sa famille et à ses proches.

Ancien international avec les A, champion d’Europe U16 et U18, Ludovic Vaty est décédé à l’âge de 34 ans. L’Équipe de France partage la douleur de sa famille et ses proches. pic.twitter.com/UWcbacE6F2

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 1, 2023