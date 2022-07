C’est désormais un grand classique, l’heure est venue pour un nouveau point style à la sauce TrashTalk. Après les Spurs et les Pistons, c’est désormais au tour de leurs adversaires du Wisconsin de révéler un nouvel uniforme pour la saison à venir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est.. ce qu’il est. Un peu comme des pâtes sans beurre ou comme une salade sans vinaigrette, le jersey des Bucks est légèrement fadasse. Comme à son habitude la franchise prend peu des risques, mais qui dit peu de risques dit peu d’erreurs aussi. CQFD.

Concevoir chaque saison des maillots qui plaisent et parlent aux fans est devenu un véritable casse-tête pour les équipementiers. Trop sophistiqué, pas assez travaillé ou encore trop éloigné de l’identité visuelle de la franchise, les raisons pour taper sur les doigts des concepteurs sont légions. Au moins à Milwaukee, le message est passé. Pour cette saison 2022-23 les Bucks nous dévoilent un maillot statement tout droit sorti des bois, mais toujours en pleine sobriété. La base noire de l’an dernier a été conservée, tout comme le bleu, également présent mais cette fois au niveau du col et des emmanchures. Seule fantaisie que s’autorise la franchise, l’ajout de bois de daims couleur crème sur les deux extrémités basses du jersey. Le concept est sympa, mais on reste quand même sur notre faim. Autre petit supplément bien classe cette-fois ci, l’inscription du mythique (et très stylé) « Fear The Deer » au-dessus des étiquettes brodées. Enfin, la franchise rend hommage à son histoire avec l’apparition d’un petit patch doré indiquant la mention 2 à l’arrière du col, deux comme deux titres de champion vous l’aurez compris. Un maillot qui ne sort pas des sentiers battus donc, mais qui reste en accord avec l’identité visuelle de Cream City.

From the woods to the hardwood. pic.twitter.com/X3GHKN0ysh — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 27, 2022

Pour nous teaser tout ça le CM des Bucks nous balance une petite vidéo maison mettant en scène le jersey dans la forêt, et ça envoie du bois (lol). Qu’on aime le maillot ou pas, il ne fait en tout cas aucun doute que Giannis et sa bande devraient une fois de plus rouler sur la saison régulière sans trop de soucis. Tiens d’ailleurs, il n’y pas l’ombre d’un doute non plus sur le fait que « Antetokounmpo » ne pourra toujours pas être écrit sans mordre sur son numéro 34. L’objectif pour les daims est clair cette saison, continuer à se battre contre les Nets (re-lol) et les Celtics afin d’aller chercher une nouvelle fois le titre. Toujours basée sur son big three – Grayson Allen, Rayjon Tucker, George Hill – Cream City s’est renforcée notamment par l’intermédiaire de Joe Ingles. Un joli coup du front office de Milwaukee pour étoffer un effectif déjà bien solide, chapeau messieurs.

Pour ce nouveau jersey les Bucks ne se sont donc pas trop mouillés mais le résultat reste quand même sympa. Certaines choses ne changeront pas à Milwaukee et Giannis continuera de dominer la Ligue peu importe la tronche du maillot sur ses larges épaules. Comme le dit d’ailleurs le dicton, n’est-ce pas dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures ?

