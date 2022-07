Hop, nouveau point mode et celui-là on ne l’avait pas vu venir. Enfin si, un peu quand même. C’est via Instagram que la franchise de Detroit a officialisé il y a quelques heures le retour de son légendaire maillot turquoise pour la saison à venir. Devenu iconique au milieu des années 90 sous l’ère Grant Hill, ce jersey avait été réclamé par une grande partie de la fanbase de Motor City.

Si les raisons de sourire se sont faites plutôt rares ces dernières saisons dans le Michigan, celle-ci pourrait bien éclaircir l’horizon des amoureux de la franchise. Parce que oui, voir Isaiah Stewart se foutre sur la gueule avec LeBron c’est cool, démarrer avec Franck Jackson en tant que starter c’est drôle, mais alors jouer avec le maillot le plus stylé de la Ligue, ça c’est vachement classe. Avec pour seule modification l’ajout des logos sponsors aux deux extrémités, le jersey reste parfaitement fidèle à son prédécesseur. Et comme on ne change évidemment pas une équipe qui gagne, Detroit fait également appel à Grant Hill et Joe Dumars pour occuper les postes 2 et 3 dans le Michigan. Nan, on déconne mais avouez que ça aurait été sympa. Une chose reste néanmoins sûre, le jersey « teal » porte sans aucun doute un pan important de l’histoire des Pistons. Revêtue pour la première fois en 1996 par la bande de Doug Collins, cette tunique est alors le fruit d’un rebranding complet de l’image de la franchise, désireuse de marquer la séparation avec la glorieuse époque des Bad Boys. Eh bien croyez-le ou non, ce maillot qu’on aime désormais tant aura été un flop en son temps. Heureusement, de l’eau a coulé sous les ponts depuis et dans la désormais traditionnelle guéguerre des jerseys, Detroit fait les choses bien en nous ressortant ce qui se fait de mieux parmi les maillots old-school. Visiblement tout ce qu’il faut pour contenter les fans, on vous invite à mater les commentaires.

On vous a déjà dit qu’une bonne nouvelle n’arrivait jamais seule ? En plus des Pistons, les Spurs ont eux aussi dévoilé une nouvelle tunique pour la saison à venir. Moins vintage mais tout autant dans l’air du temps, San Antonio nous a pondu un maillot Statement plutôt simple et basé sur les couleurs historiques de la franchise. Avec une base noire et un imprimé gris à motif sur les flancs, le jersey reprends les codes de ses prédécesseurs en toute simplicité. Seule petite fantaisie que s’autorise la franchise, l’arrivée de l’inscription SATX, comprendre San Antonio Texas, sur le torse, le tout orné par un petit éperon typique de la région. Sympa mais sans plus donc, on vous laisse en juger par vous-mêmes.

Home and heritage intertwined. A closer look at the details of our new Statement Edition uniforms 🏠🖤 MORE: https://t.co/GTRnrG30OX pic.twitter.com/xBVCH1d98g — San Antonio Spurs (@spurs) July 25, 2022

Nouveau maillot mais pas forcément pour une nouvelle vie chez les Pistons. Si Killian Hayes et ses potos pourraient bien ne pas remporter foule de matchs, les défaites devraient au moins se faire avec la classe (et pas à Dallas) et ça, ben ça compte aussi. Si, si, on vous jure.

