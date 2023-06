En cette fin de saison, la majorité des joueurs NBA sont en vacances et les évaluations peuvent donc commencer. Chez TrashTalk, on a décidé de faire un conseil de classe pour chaque franchise, avec une évaluation pour chaque joueur : 30 équipes, 450 joueurs diagnostiqués ! Côté Kings ? Entre chouchous et “Gérards”, on est sûrement sur l’un des rosters les plus appréciés de cette saison.

De’Aaron Fox : quelle belle saison pour le renard de Sacramento ! Première fois All-Star, première qualification en Playoffs et des responsabilités de franchise player plus qu’assumées. Le meneur des Violets a clairement augmenté son efficacité au scoring cette saison avec une dangerosité plus que dangereuse dans la peinture. En bonus ? Un petit trophée de joueur le plus clutch de la ligue histoire de souligner le cap franchi.

Domantas Sabonis : la plaque tournante de cette attaque en mouvement des Kings. Domas est peut-être le joueur le plus important de cet effectif lorsqu’on sait à quel point il est impliqué en attaque. Et de l’autre côté du terrain, le frigo lituanien assure le minimum de défense en protégeant le cercle, même si c’est pas la muraille de Chine non plus. Clairement le pilier de l’équipe.

Kevin Huerter : une des plus belles histoire de la saison pour ces Kings. Kevin a clairement passé un cap cette saison : efficacité au tir qui monte en flèche avec un 3-points parmi les meilleurs de la ligue. Le partenaire préféré de Sabonis en main à main. Dommage qu’il soit parti en vacances plus tôt en laissant son équipe en Playoffs…

Keegan Murray : qui se souvient des vannes à la Draft 2022 lorsque Sacramento laissait filer Jaden Ivey ? Même si les picks de draft se jugent sur plusieurs années, le rookie expérimenté a clairement rempli le contrat de son année rookie. Défense sur l’homme de bon niveau, 3-points de vrai bon shooteur : le cocktail du 3&D est déjà prêt ! Sans parler de sa magnifique campagne de Playoffs face à Golden State. Une saison sophomore à suivre de près.

Harrison Barnes : ça c’est du bon vétéran sur qui on peut compter et qui fait le travail sans broncher. Barnes a clairement apporté à cette attaque collective dans laquelle il se retrouve sublimé. Encore un shooteur fiable du parking qui profite des préceptes de Mike Brown pour faire le job. Avec 82 matchs joués cette saison, l’ailier de Sacto est clairement une pièce fiable et importante du projet. Free agent cet été, il sera logiquement une des priorités du front office.

Malik Monk : alors lui il a pas peur de grand-chose. Comment ne pas aimer regarder Malik avec un ballon de basket dans les mains ? Le pétard offensif des Kings fait partie des joueurs qui ont le plus de responsabilités en attaque par rapport à son temps de jeu. Le tout avec une efficacité au tir honorable ! Paye ton 6è homme de luxe.

Davion Mitchell : après une saison sophomore encourageante, difficile de se projeter sur la progression de Davion. Il est sûrement le joueur qui souffre le plus de l’arrivée de Malik Monk : beaucoup moins de temps de jeu et clairement pas optimal dans le système offensif de Mike Brown. Bon il y a toujours cette défense hors normes sur les postes extérieurs qu’on lui connait bien maintenant mais le poids mort offensif qu’il représente nécessite forcément qu’il soit bien entouré pour jouer sur le terrain. Même s’il y a des progrès notables en attaque cette saison, jusqu’où peut-il réellement aller ? Affaire à suivre pour le chien de garde de Sacto.

Terence Davis : pareil, nouveau joueur qui souffre un peu de l’ascension de Malik pour se faire sa place sur la ligne arrière. Ce bon vieux Terence a tout de même des armes offensives intéressantes comme son 3-point (tiens un shooteur de plus) et son drive, mais ce n’est pas suffisant pour contrebalancer son efficacité au tir vraiment pas top et sa sélection de shoot parfois douteuse. Quelques coups de chaud certes mais des trous d’air également.

Trey Lyles : qui aurait cru en début de saison que Trey Lyles pouvait tenir un vrai rôle dans une équipe compétitive ? Encore une fois, Lyles est l’exemple parfait de ce que Mike Brown a inculqué cette année à Sacramento. Une attaque collective dans laquelle il peut apporter grâce à son 3-points fiable. Clairement pas une référence en termes de remplaçant, mais ça fait le taff dans ce système de jeu !

Chimezie Metu : un spot décroché dans la rotation intérieure mais des minutes plus que limitées pour Metu qui n’a joué qu’une seule fois plus de 20 minutes cette saison. Temps de jeu dû à sa protection de cercle approximative, mais temps de jeu tout de même grâce aux besoins des Kings à ce poste.

Richaun Holmes : pivot titulaire il y a quelques années, Richaun s’est clairement fait évincer par le système de Mike Brown et l’arrivée de Sabonis l’année dernière. Une défense trop faible et des mensurations trop limitées pour son poste. Si Metu a pu survivre au small-ball, Richaun, lui, en a fait les frais.

Kessler Edwards : alors ça pareil, c’est de la vraie bonne pioche pour les Kings. Pour 2, 3 cacahuètes, tu récupères un jeune joueur au potentiel de 3&D qui colle parfait au maillot violet et à la philosophie offensive de Sacto. Bon Kessler a encore pas mal de promesses à faire, surtout au niveau de son tir extérieur, mais ce pari en valait clairement le coup vu le prix auquel Brooklyn voulait s’en séparer pour faire de la place au trade de Kevin Durant.

Alex Len : après avoir visité pas mal de franchises ces dernières années, Alex Len se retrouve sur le banc de Sacramento cette saison où il fait plus de la figuration qu’autre chose. Mais attention car l’intérieur a eu un rôle dans la rotation en Playoffs lorsque Mike Brown voulait insister sur le rebond offensif en début de série face aux Warriors. Le reste, on s’en tape pas mal.

KZ Okpala : l’ancien intérieur du Heat n’a jamais eu de rôle concret au sein de cet effectif. Quelques matchs en dépannage et du garbage time à gogo pour faire acte de présence. Une tendance à faire trop de fautes en défense qui complique réellement sa place, surtout à son poste…

Matthew Dellavedova : le castor vétéran de Sacramento a bien ciré le banc cette année. Il faut dire qu’entre les blessures et la concurrence, l’Australien est logiquement relégué dans les bas-fonds de la rotation. Et c’est bien normal.

PJ Dozier : compliqué pour PJ qui cherche à fuir les blessures au maximum. Du temps de jeu en fin de saison mais des échantillons encore trop faible pour quoi que ce soit. On lui souhaite la santé avant tout…

Neemias Queta : peu de temps de jeu cette saison pour l’intérieur portugais avec seulement 5 petits matchs dans la Grande Ligue. Il faut dire qu’il carbure surtout en G League où il a fini dans la 1st Team cette saison. À 23 ans, on peut encore avoir de l’espoir pour une carrière NBA mais son développement est déjà entamé. Intéressant de voir comment Sacramento va gérer son cas pour la saison prochaine, surtout lorsqu’on connait les besoins à l’intérieur.

Keon Ellis : l’autre rookie des Kings n’a eu aucune opportunité de s’exprimer dans la Grande Ligue cette saison hormis du garbage time. G League vie pour Keon.

Chima Moneke : le joueur nigérian qui connait bien le championnat français avait signé avec les Kings cet été. Apparemment pas convaincu, Sacramento ne l’a fait jouer que… 2 matchs avant d’être relégué en G League et coupé en janvier dernier. Retour en France immédiat sous le maillot de Monaco.

Deonte Burton : vous vous rappelez des 2, 3 cacahuètes pour le trade de Kessler Edwards ? Bah Deonte Burton en faisait partie.