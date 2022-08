Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Kings ont décidé de s’évader. Spoiler : à Sacramento, l’été ressemble comme deux gouttes d’eau au reste de l’année.



NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

De’Aaron Fox

Vous pensiez que « renard » était juste le nom de famille de De’Aaron ? Perdu. Si le gamin possède un tel patronyme, c’est bel et bien car malgré sa grande bouche sur un terrain, ce dernier est discret comme une ombre une fois dehors. Enfin… surtout quand il s’agit de partir en vacances. Où se trouve Fox actuellement ? Impossible de le savoir. Bon allez, on vous livre quand même l’info en exclu (pas du tout), mais Swipa s’est en réalité marié il y a quelques jours à Malibu avec Recee Caldwell. L’occasion d’apercevoir des têtes familières à l’événement comme Bam Adebayo ou Jayson Tatum, avec qui il a sans doute pu discuter Playoffs, mdr.

congrats to the happy couple 👑💜 (📸: IG/johnandjoseph, Wedding Coordination by Mindy Weiss) pic.twitter.com/R2wfETEwO2 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 8, 2022

Domantas Sabonis

Pas de vacances pour l’ami Domantas qui est lui aussi concerné par l’EuroBasket en septembre prochain. Actuellement avec la sélection lituanienne en train de préparer la compétition, ce dernier a récemment fait du sale à une équipe de Finlande pas ouf, dans laquelle Lauri Markannen prend un plaisir fou à évoluer (pas du tout encore une fois). On vous cache tout de même pas que Sabonis et compagnie s’autorisent malgré tout quelques soirées bien arrosées à la vodka, pas si étonnant pour les habitants du pays où l’on consommait le plus d’alcool au monde en 2019. Ça c’est de l’info, de la vraie.

Malik Monk

Fraîchement arrivé de Los Angeles, Malik Monk a décidé de prendre des vacances dépaysantes, afin d’éviter une sorte d’impression de tourner en rond. Il faut dire qu’après une saison aux Lakers, la signature de Malik chez les Kings le fait donc rester en Californie, dans une équipe qui ne jouait pas les Playoffs l’an passé et dont tout le monde se fout de la gueule en permanence. Vous l’avez deviné, c’est donc à Golden State que ce dernier profite de son été. Ok on reste en Californie, m’enfin on change quand même vachement de registre sur les deux derniers aspects.

Davion Mitchell

Désolé Davion mais on pensait que tu ferais plus original que des vacances entre homies dans les Caraïbes. Les publis insta torse poil à la piscine ou la plage en train de faire des signes vus et revus, c’est so 2017 quoi. Et puis sans déconner, on en parle de l’arc-en-ciel sur la première photo ? Tu crois vraiment qu’on n’a pas capté qu’il a été rajouté au montage ? Faudrait peut-être pas nous prendre pour des cons Davion, tu nous déçois énormément. Comment ça je suis insupportable ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Davion Mitchell (@daaay____)



Keegan Murray

Normalement, les rookies doivent bosser l’été de leur Draft pour arriver en forme à la reprise et être à la hauteur des attentes. Mais Keegan Murray n’en a rien à battre. Nommé MVP de la Summer League 2022, ce dernier estime ne plus rien avoir à prouver et a donc décidé de passer ses vacances entre les plages floridiennes, les clubs californiens et les casino de Las Vegas. Le mojo du garçon : profiter de la vie avant qu’elle ne devienne morne et fade à Sacramento. Bon ok là on est vache.

Alex Len



Alors qu’il n’a plus joué pour son équipe nationale depuis la Coupe du Monde 2019, Alex Len a fait son grand retour avec la sélection ukrainienne cet été, en vue de l’EuroBasket.Voilà, pas grand chose d’autres à vous dire en réalité puisque même avant cette échéance, ce dernier était aperçu un peu partout aux Etats-Unis en train d’enchaîner les workouts. On peut juste noter qu’Oleksiy – c’est son vrai blaze – sera accompagné de l’autre NBAer Svi Mykhailiuk pour la compétition à venir. Le potentiel de points de cette phrase au scrabble est faramineux.

Harrison Barnes

Il n’a beau avoir que 30 ans, Harrison Barnes passe déjà des vacances de retraité. Direction les côtes californiennes, pas trop loin donc, pour un petit date en amoureux. Coupe de champagne, guitariste privé pour un agréable fond sonore, coucher de soleil sur l’océan… tous les éléments sont réunis pour permettre au couple de fêter leur 60ème cinquième anniversaire de mariage. La vidéo ci-dessous ne dure que quelques secondes et j’ai quand même eu le temps de m’endormir. Deux fois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brittany Barnes (@brittanybarnes)



Kevin Huerter

C’est dur pour Kevin. Transféré d’Atlanta en direction de Sacramento, ce dernier a beaucoup de mal à accepter son destin. Alors oui, il quitte un jeune projet pour un autre jeune projet, mais il y en a un qui a déjà atteint les Finales de Conférence, tandis que l’autre rêve depuis 16 ans de jouer au mois de mai. On ne dit pas que l’avenir sera plus radieux pour l’un que pour l’autre, mais on constate juste qu’il faudra peut-être attendre avant de revoir un Game 7 Huerter.

Terence Davis

Loin d’avoir le contrat le plus flamboyant de l’équipe, Terence Davis a trouvé LA solution : il ne part en vacances que lorsque qu’il en a l’occasion. Invité au mariage de De’Aaron Fox ? Parfait, ça fera quelques jours de repos bien luxueux et tous frais payés. Dommage cependant que Terence n’ait pas de potes, puisqu’il s’agit des seules holidays dont il profitera cet été, lui qui ne sera invité nulle part ailleurs. Au moins ça lui laisse le temps de bosser.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Terence DavisJr (@terencedavisjr)



Richaun Holmes

Désolé on a eu la flemme de chercher ou d’imaginer ce que faisait Richaun Holmes de ses vacances. En même temps, on s’est dit qu’aucun d’entre-vous n’aurait également le courage de lire un paragraphe de trois lignes dessus. Et pourtant, c’est exactement ce que vous venez de faire si vous en êtes arrivés jusque-là.

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? Ici, on n’a pas de conseils particuliers à vous donner car rien ne nous botte vraiment. Et puis si vous voulez vraiment savoir ce que les Kings font de leurs vacances, on vous propose de regarder leurs seize dernières saisons en NBA.



