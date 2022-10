Jimmy Butler seulement 17è du Top 100 d’ESPN pour 2022-23 : lui n’est pas choqué, mais est-il un éternel sous-estimé ?

Titanesque pour mener le Heat jusqu’en Finale de Conférence, Jimmy Butler a été assurément l’un des meilleurs joueurs de NBA lors des derniers Playoffs. Une campagne qui ne lui a pourtant pas apporté beaucoup de reconnaissance à l’approche de la nouvelle saison. En effet, ESPN a dévoilé son Top 100 des joueurs NBA et Jimmy Buckets n’est que 17è.

Comme chaque saison, ESPN nous sort son fameux classement des meilleurs joueurs de la Ligue et comme chaque saison c’est une excellente source de motivation pour beaucoup de joueurs. « Alors comme ça ce mec est meilleur que moi ? Ok je vais lui en mettre 40 ce soir. » Voilà le genre de phrase qu’un joueur peut se dire s’il prend ce ranking au sérieux et on sait que pas mal de gars s’intéressent de près à ce genre de choses. Il suffit de voir les plaintes année après année sur les notes de 2K. Pourquoi Butler s’offusquerait-il alors ? Parce qu’être le 17è meilleur joueur de la Ligue après les Playoffs qu’il vient de sortir, ça fait quand même du mal à entendre. On rappelle que Jimmy Buckets tournait à 27,4 points, 7,4 rebonds, 4,6 passes et 2,1 interceptions de moyenne sur les joutes printanières, le tout à 50% au shoot. Monstrueux des deux côtés du terrain, il a porté toute la Floride jusqu’à la Finale de Conférence, où il a encore rayonné avec en apothéose ce match titanesque sur le terrain de Boston lors du Game 6 : un petit 47/9/8/4 pour faire taire un TD Garden en fusion. Si on devait faire un Top des meilleurs joueurs sur les Playoffs 2022 ? Il serait compliqué pour ne pas dire impossible de faire sortir Jimmy du Top 5.

Alors, évidemment, le ranking d’ESPN ne se limite pas aux performances récentes mais demeure plutôt une projection pour l’année à venir. Après, s’il y avait 16 joueurs avec des grosses perfs juste devant lui, ça s’entendrait très bien mais la présence de certains peut étonner. Jetons un coup d’œil !

17. Jimmy Butler

16. Trae Young

15. Paul George

14. Damian Lillard

13. Karl-Anthony Towns

12. Kawhi Leonard

11. James Harden

Trae Young devant Jimmy Butler ? Le même Ice Trae totalement enfermé par le… Heat au premier tour des Playoffs ? James Harden ? Le même qui est critiqué depuis des mois pour ses perfs irrégulières et qui s’est également fait enfermer par… le Heat ? On peut aussi s’étonner de voir Paul George, Kawhi Leonard et Damian Lillard, tous fauchés par des longues blessures ces derniers mois. On ne dit pas que ces joueurs sont moins forts que Butler attention, il y a du candidat MVP de tous les côtés lorsqu’ils sont à 100% de leurs moyens mais la dynamique du moment ne leur est pas forcément très favorable par rapport à celle de l’ailier du Heat. On parle du franchise player de la meilleure équipe de l’Est, un finaliste de Conférence qui a claqué des perfs monstrueuses récemment. Évidemment, certains reporters sont allés à la rencontre du joueur pour lui demander son avis sur la question et celui-ci n’avait pas l’air spécialement choqué par ce classement. Modestie ou ironie, on vous laisse en juger :

Jimmy Butler’s reaction to ESPN ranking him 17th: « Word? That’s good. … I’m not worried about it. 17? That’s a good number for me. » (via @5ReasonsSports)pic.twitter.com/SEuI8uCXXR — Dime (@DimeUPROXX) September 28, 2022

Jimmy Butler seulement 17è meilleur joueur de la Ligue ? Ça semble quand même un peu bas au vu des accomplissements du garçon ces derniers mois. Si Mister Buckets avait besoin d’une dose de motivation supplémentaire pour envoyer du lourd cette saison, le voilà servi.