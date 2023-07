Les Celtics et les Blazers étaient présents au workout de John Wall

John Wall est au chômage et avait décidé d’organiser hier un workout privé pour trouver un taf. Étaient présents dans la salle à Las Vegas les réeprésentants de nombreuses franchises, dont les Celtics et les Blazers. Deux franchises qui lui offriraient un rôle différent pour la saison prochaine mais qui pourraient fortement intéresser Jean Mur.

Franchement, on a bien envie d’imaginer la playlist qui passait dans le gymnase de Vegas où John Wall réalisait son workout. Seul au monde de Corneille, Lonely d’Akon, Je marche Seul de Jean-Jacques Goldman… Un bon vieux set pour rappeler aux équipes présentes qu’il n’a toujours pas d’équipe pour la saison prochaine. Mais on dirait bien que l’ancien des Clippers en a encore sous le pied, à tel point que les Celtics et Blazers ont été citées comme des franchises potentiellement intéressées.

Veteran point guard John Wall held a private workout on Sunday with multiple teams — including the Boston Celtics and Portland Trailblazers — in attendance. The five-time All-Star is ramping up efforts in hopes of a return to the NBA.

— Kelly Iko (@KellyIko) July 9, 2023

Portland va changer de cap la saison prochaine, Damian Lillard ne sera plus là, mais Scoot Henderson arrive pour prendre le relais… sauf que le troisième pick de la Draft 2023 pourrait avoir besoin d’un mentor. Guider pendant une saison, voire plus si affinités, l’un des meilleurs talents de la cuvée de cette année serait un bon plan de relance pour John Wall. En sachant que ce rôle pourrait être agrémenté de belles minutes de jeu en sortie de banc ou aux côtés de Scoot.

Pour les Celtics, le plan de 2023-24 est clair, net et plus que précis : ça joue le titre à Boston. En sachant que Marcus Smart est parti et que Malcolm Brodgon est resté à cause de problèmes de santé, il y a plus d’une place à prendre dans l’effectif des C’s. Pour cela, la franchise du Massachusetts est sur le dossier Damian Lillard, mais cette piste semble assez irréelle. La nouvelle semble donc être celle de John Wall, qui pourrait bien prendre de belles minutes derrière Derrick White.

Pour John Wall, cela fait donc deux plans de relance intéressants. Mais cela fait surtout deux plans tout court pour un joueur qui a besoin de jouer au basketball l’année prochaine après trop de saisons minées par les blessures.

Source texte : The Athletic (Kelly Iko), Bleacher Report