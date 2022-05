C’est parti ce soir du côté Ouest des États-Unis ! Les Warriors reçoivent les Mavericks pour ce qui s’annonce comme étant une superbe série à bien des égards. Stephen Curry contre Luka Doncić, c’est l’heure du passage de flambeau ? Ou pas, car Golden State veut montrer que son équipe est décidément immortelle. Beaucoup d’infos, et vous connaissez la formule… faut qu’on en parle ! C’est parti pour l’Apéro TrashTalk spécial finale de la Conférence Ouest.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Le Chase Center va vivre ses premières finales de Conférence à compter de ce soir. Le symbole est fort, car les Warriors ont une salle à baptiser. Souci, les Mavericks veulent jouer les trouble-fêtes, guidés par un Luka Doncic marchant sur l’eau depuis maintenant près de trois semaines. Le Jazz ? check. Les Suns ? check. Il ne faut pas trop embêter les Licornes, sinon ça finit assez mal. Oui mais voilà, les Guerriers n’en ont que faire. Ils ont dominé la NBA pendant près d’une décennie, et prolonger le règne après deux ans de moins bien serait le bienvenu. Tant mieux car entre temps, quelques jeunes princes ont émergé dans la Baie : Jordan Poole et Andrew Wiggins en tête, sont là pour suppléer les souverains actuels, à savoir les historiques Steph, Klay et et Draymond. Vous l’aurez capté, ce duel s’annonce épique, mêlant deux générations de basket… et ça mérite bien qu’on en discute posé dans les historiques poufs.

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son prono car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit apéro en famille !