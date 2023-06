Après dix jours de compétition, l’EuroBasket 2023 est déjà terminé. Les Bleues ont joué leur dernier match ce dimanche, mais n’ont pas disputé la plus prestigieuse des rencontres. Une petite finale plus qu’abordable contre la Hongrie attendaient les Françaises. La médaille de bronze a logiquement fini sur le cou de l’Équipe de France, et la plus belle récompense est arrivée dans les mains des Belgian Cats pour la première fois de leur histoire. Retour sur ce dimanche de feu, tant sur le terrain que dans les déclas d’après-matchs.

Bienvenue à l’Arena Stozice de Ljubljana, la salle n’est toujours pas l’air d’être remplie. Avec 2 000 places occupées sur 12 500, cela nous rappellerait presque l’époque du COVID et les enceintes sportives bien vides. La petite finale n’a rien d’excitant sur la papier, pourtant les trois premières minutes du match font mentir les pronostics. Les Françaises décident donc de se réveiller et de passer la seconde, avec un gros 23-1 sur le reste du premier quart-temps. L’EDF court et est adroite, avec Migna Touré et ses bombinettes de loin en fer de lance. En deuxième mi-temps, les Hongroises font le taff et reviennent petit à petit. Mais les Bleues résistent grâce à la performance offensive d’Iliana Rupert et son épaule en vrac. Victoire 82 à 68 pour l’Équipe de France, elles repartent de cet EuroBasket 2023 avec le bronze, leur huitième médaille consécutive à l’Euro.

Dix ans après les garçons, on rêvait d’entendre à nouveau la Marseillaise sur le podium final de l’EuroBasket en Slovénie. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu. Les signaux envoyés par la France dès le premier match ont indiqué que cette équipe aurait du mal à aller jusqu’au bout cette année. Les absences de Marine Johannès et de Gabby Williams étaient les premières alertes, les différents pépins physiques vécus en préparation et pendant l’Euro n’ont aidé en rien également.

Pendant la compétition, toutes ces mises en garde ont continué à croître. Les Bleues finissent la phase de groupe invaincues, mais cela n’arrive pas sans encombres. Les matchs sont accrochés car la France ne joue pas à son niveau, tout le monde le sait, le voit. En phases finales, on pourrait croire la France enfin libérée de son fardeau quand elle a battu le Monténégro en quarts de 43 points. La demie s’annonce dure face aux Belgian Cats qui détruisent tout sur leur passage, mais la marche était trop haute pour cet EuroBasket 2023.

Pour les principales intéressées, où certaines des douze sélectionnées ont pu participer à leur première compétition internationale en pro et avec un gros enjeu, cela leur a permis d’acquérir une expérience considérable avant les Jeux Olympiques à la maison. Des leçons à tirer d’une épreuve douloureuse pour les joueuses, mais aussi pour le sélectionneur. Jean-Aimé Toupane a été pointé du doigt par certains observateurs depuis la pré-sélection, et pendant la compétition, ses choix sur le terrain n’ont pas été appréciés de tous et toutes, si l’on en croit les réactions à chaud.

Sandrine Gruda : "On peut tous faire mieux, sélectionneur y compris"

Pour finir sur une note positive, un sourire francophone, shootout aux Belges pour leur victoire en finale face à l’Espagne. Le premier titre de l’histoire de la Belgique revient à cette génération dingue. Cette bande de potes pour paraphraser Julie Vanloo, l’héritage d’Ann Wauters a remporté le plus beau titre possible à l’échelle européenne hier soir. Emma Meesseman, MVP de la compétition, a frappé la compétition de son talent en enregistrant le premier triple-double de l’histoire de l’Euro. Bref, une magnifique histoire mais faites gaffe, on sera là pour prendre notre revanche sur notre territoire aux JO !

