L’Équipe de France n’a qu’un but pour cet EuroBasket 2023 : aller jusqu’au bout et repartir de Slovénie avec la médaille d’or autour du cou. Sauf qu’aujourd’hui, un grand obstacle va se hisser face aux Bleues. En effet, la sélection belge fait des dégâts depuis le début de la compétition, de quoi nous offrir une affiche qui ressemble, vraiment, à une finale avant l’heure.

Franchement, après la phase de groupe, on avait juste envie que la France hausse son niveau de jeu. Les Bleues se sont fait peur à chaque rencontre, et il n’y avait alors aucun signe d’une seule amélioration sur le terrain. L’arrivée en phase finale pouvait donc effrayer, mais les Françaises ont rassuré tout le monde en mettant les points sur les i et les barres sur les t en écrasant le Monténégro en quarts. Une win collective, 44 points d’écart, avec comme meilleure note la première grosse perf de Marine Fauthoux sur cette compétition et une grosse domination des intérieures. La preuve que l’EDF a haussé son niveau, tant à l’échelle individuelle que collective. Notons aussi qu’Iliana Rupert, absente du quart de finale à cause d’une blessure à l’épaule, pourrait être de retour ce soir puisqu’elle a repris l’entraînement au lendemain de la rencontre, pour préparer le défi qui se présente face aux Bleues.

Iliana Rupert est présente sur le terrain à l'entraînement des Bleues à la veille de la demi-finale de l'Euro entre la France et la Belgique. #EuroBasketWomen pic.twitter.com/epPY0QVqz0

— Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) June 23, 2023

De l’autre côté du tableau, la Belgique a fait preuve de la même autorité… mais face aux championnes d’Europe en titre. Lors de leur quart, elles ont battu la Serbie de 40 points (!), avec une Emma Meesseman qui a pu enregistrer le premier triple-double de l’histoire de l’Euro féminin. Mais cette perf historique n’est que la porte d’entrée au collectif de feu des Belges, qui jouent littéralement comme les Spurs de 2014. Presque autant de passes décisives que de tirs marqués, le tout garni d’une adresse insolente de loin ? La France aura du boulot en défense, mais elle a les moyens de lutter.

En effet, les Bleues nous ont – enfin – montré lors de la phase précédente qu’elles étaient capables d’aller jusqu’au bout, et elles savent qu’elles sont encore capables de hausser le niveau d’un cran pour passe la terrible Belgique et arriver en finale (contre la Hongrie ou l’Espagne). Une nouvelle win collective avec des perfs au scoring de certaines filles attendues au tournant sera nécessaire pour garder des espoirs dorés. Rendez-vous donc ce soir à 20h45 sur beIN Sports 1 et France 4 pour assister à cette rencontre épique entre l’Équipe de France et les Belgian Cats !

UN 𝗖𝗛𝗢𝗖 POUR UNE PLACE EN 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 🙌

La demi-finale des Bleues face à la Belgique, c'est ce samedi à 20h45 sur @beinsports_FR 1 et @France4tv 💙#PassionnémentBleu #EuroBasketWomen pic.twitter.com/9Hl69NqG5t

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 23, 2023