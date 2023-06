Cason Wallace au Thunder, le point tactico-technique

Le 22 juin dernier, Adam Silver a réparti tous les rookies au sein de leur maison respective. Chez TrashTalk, on a décidé de faire un point tactico-technique pour le top 10 de cette Draft 2023 ! L’objectif ? Entremêler profil et environnement des 10 premiers joueurs sélectionnés, en se projetant aussi bien sur leur apport collectif que leur développement individuel. Aujourd’hui, on ouvre le bal avec Cason Wallace, le nouveau meneur du Thunder. Un plancher bien solide, avec quelques interrogations.

Si vous ne connaissez pas bien le joueur, par ICI le profil fait maison !

Elle vous avez manqué ? C’est le retour des jumelles tactico-techniques pour souhaiter le bienvenue aux nouveaux bambins ! Pour ce qui est du mariage Cason Wallace – Thunder, on est tout de même sur de la bonne association qui fait sens. Annoncé légèrement plus bas dans pas mal de mocks draft, l’ancien meneur de Kentucky a des belles choses à vendre : une des meilleures défenses extérieures de cette Draft, de la création de seconde main et une adaptabilité prête à endosser pas mal de rôles différents.

La fiabilité : une polyvalence de rôle envisageable

Ce qui est plutôt cool avec le mélange d’attributs de Cason Wallace, c’est qu’il semble pouvoir porter plusieurs casquettes au sein d’un effectif, en fonction des besoins. Déjà, une première qualité souvent sous-estimée, il semble pouvoir jouer convenablement des deux côtés du terrain en NBA. En défense, on est face à l’un des meilleurs chiens de garde de cette cuvée. Capable aussi bien de lire l’attaque intelligemment loin du ballon, que de fermer l’accès au cercle aux arrières adverses. Pour ce qui de l’attaque, CW a fait pas mal de progrès à la création pour les autres cette saison, tout en proposant un tir lointain, qui reste tout de même à confirmer.

En plus d’épaissir sa défense extérieure, le Thunder pourrait planifier un rôle de porteur de balle en sortie de banc pour Cason Wallace. Difficile de prendre la place de Shai Gilgeous-Alexander ou Josh Giddey sur les lignes arrières. Son impact défensif supérieur à la moyenne peut également être un argument pour faire grimper ses minutes face à certaines équipes adverses, un peu à la Davion Mitchell par exemple (même si Cason semble bien plus polyvalent en attaque). Le fait que Wallace ne soit pas un poids mort d’un côté du terrain favorise son insertion dans pas mal de 5 : le genre de joueur qui facilite les casse-têtes de rotation. De porteur de balle tertiaire en sortie de banc, à combo guard défensif, en passant par role player avec du jeu sans ballon en fin de chaîne, Cason Wallace pourrait apporter un potentiel tactique assez intéressant pour le Thunder.

L’inquiétude : à quel point peut-il mettre le ballon dans le panier ?

Bien que Cason possède des attributs offensifs intéressants, des doutes planent encore sur sa capacité à générer des points. Déjà, il faut dire que CW est très bon près du cercle : il shoote à 64% (52/81) dans cette zone à Kentucky. Un floater déjà létal confirme le toucher du rookie. Et ses qualités athlétiques sont plutôt bonnes pour un gabarit de sa taille. Mais malheureusement, son explosivité balle en main peine à créer des décalages conséquents pour capitaliser sur son toucher. Sans parler de son jeu à mi-distance qui reste encore trop bancal pour inquiéter les défenses.

Tous ces bémols dans son profil peuvent gêner Wallace pour fructifier lui-même son toucher. Et ça peut être problématique dans un rôle de porteur de balle de seconde unit… Du coup, à quel point peut-il être utiliser dans ce rôle ? À Kentucky, il trouvait du scoring grâce à sa défense et des adversaires plus abordables, mais pas sûr que les athlètes de NBA lui facilitent la tâche en ce sens. Par contre, là où on peut se permettre d’être optimiste, c’est qu’OKC est l’équipe qui drive le plus en NBA – et de loin. Beaucoup de principes de jeu sont mis en place pour amener des situations favorables sur drive :

Si trouver le chemin du cercle semble être le point faible de Cason Wallace, le système du Thunder, basé sur les drives, pourrait l’aider en ce sens.

À quel point peut-on être optimiste ? Sachant qu’il est très efficace près du panier.pic.twitter.com/2RcF9BBT7N

— Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) June 25, 2023

Peut-être que l’insertion de Cason Wallace dans ce système de drive prôné par Mike Daigneault suffira pour contourner son manque de création pour lui-même. De quoi bénéficier de son adresse près du cercle qui colle parfaitement à la philosophie de la franchise. Mais bon, rien de très alarmant par rapport aux besoins de l’équipe : le scoring de Wallace serait surtout un bonus pour le Thunder, en plus de ces tâches défensives. Tout dépendra de la casquette qui sera capable d’enfiler.

Le point de bascule : sa capacité à jouer sans ballon

Si Cason a pas mal porté la gonfle à Kentucky, son jeu sans ballon est peut-être ce qui pourra lui permettre de passer un cap au Thunder. N’étant pas forcément fait pour un rôle de porteur de balle primaire, surtout lorsque Shai et Josh sont dans ton équipe, Wallace devra logiquement délaisser la gonfle aux titulaires d’OKC. L’échantillon est encore trop faible pour évaluer sa capacité à évoluer en ce sens, mais l’exigence du spacing en NBA, surtout dans un système qui capitalise sur les drives, donne une importance inévitable au tir à 3-points. Pour ce qui est de Cason Wallace, on est pour l’instant dans la moyenne NBA puisqu’il shoote à 34,6% du parking cette saison (44/127). Ce tir lointain sera un élément de son jeu à surveiller dans la Grande Ligue. S’il est capable d’augmenter sa réussite, il pourrait trouver une dimension intéressante au sein de cette équipe. Mais à l’heure actuelle, difficile de le voir plus haut qu’un joueur de banc qui remplit des missions défensives, qui peut apporter de la création, et un spacing correct, mais sans plus.

Contrairement à pas mal d’autres joueurs dans ce top 10 de Draft, la lumière des attentes ne semble pas vraiment éblouir Cason Wallace à OKC. Des qualités fiables qui assurent un plancher pour un rôle abordable en sortie de banc. D’autant plus que son utilisation devrait potentiellement cacher ses défauts. Sur du plus long terme, un potentiel développement au tir pourrait lui permettre de réellement passer un cap. Mais l’avantage, c’est que son impact défensif de haut niveau rend son rôle facilement malléable à l’avenir.

Sources : Envergure, Hoop Intellect, Le Basket-Lab, CleanningTheGlass