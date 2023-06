Les Wizards envisageraient une délocalisation en Virginie du Nord

À peine partis dans un projet reconstruction, les Wizards pourraient s’engager dans un processus bien plus complexe : un déménagement. Le premier de la franchise depuis 50 ans, et le premier en NBA depuis une dizaine d’années. On est encore qu’au début des rumeurs, mais est-ce que c’est vraiment sérieux cette histoire ?

D’après Basket News, le groupe Monumental Sports & Environment, propriétaire des Washington Wizards, aurait entamé des discussions en vue d’une possible délocalisation de la franchise de la capitale. Une destination en tête ? La Virginie du Nord. Rien de bien sérieux pour le moment puisqu’on parle seulement de « discussions préliminaires ». Les propriétaires des Sorciers visent même un tir groupé puisque les négociations concernent aussi les Washington Capitals, la franchise NHL (Hockey sur glace) de D.C.

Les motivations derrière cette idée ne sont pas très claires, même si Monumental Sports & Environment discuteraient aussi en vue d’une amélioration des infrastructures. Alors, est-ce qu’on est vraiment à l’aube d’une révolution du sport dans la capitale américaine ? Ou est-ce seulement un petit coup de pression avec l’espoir d’obtenir un peu plus de considération de la ville pour le sport local ? Au vu de la bourgade en question et du marché qu’elle représente, la deuxième option est tout à fait envisageable.

Ces dernières années, la NBA a fait preuve d’une certaine stabilité quant à la localisation de ses 30 franchises. En effet, le dernier déplacement au-delà des frontières d’un état remonte à 2013 lorsque les Nets ont quitté le New Jersey pour Brooklyn. Entre temps, les Warriors ont seulement voyagé de quelques kilomètres pour déménager de Oakland à San Francisco. Autrement dit, après quelques décennies à se chercher entre expansions et déménagements, la NBA a les fondations bien solides depuis le début des années 2000.

Les Wizards, eux, sont dans la capitale ou son agglomération depuis 1973. À l’époque, ils étaient les “Bullets” et arrivaient de Baltimore, où ils avaient passé une dizaine d’années. Encore avant ? Deux saisons à Chicago sous le nom de “Packers”, puis de “Zephyrs”. Depuis, la franchise a connu pour seuls changements des évolutions de son patronyme. D’abord “Bullets de la Capitale”, ils sont ensuite devenus les “Washington Bullets” de 1974 à 1997 avant d’utiliser l’actuel “Washington Wizards” jusqu’à aujourd’hui.

C’est d’ailleurs depuis cette même année que Poudlard loge à la Capital One Arena. Nouvelle ville pour une nouvelle arène, est-on face aux prémices d’une double révolution pour la franchise et son nouveau frenchie, Bilal Coulibaly ? On n’aura sûrement pas la réponse avant de longs mois mais on garde un œil sur cette histoire.

Source texte : Basket News