Jevon Carter signe aux Bulls pour 3 ans et 20 millions de dollars

En quête d’un renfort à la mène, les Bulls ont jeté leur dévolu sur Jevon Carter. L’ancien backup de Jrue Holiday aux Bucks s’est engagé pour 3 saisons moyennant 20 millions de dollars.

Lonzo Ball probable absent pour toute la saison, Chicago se devait de trouver une solution durable au poste 1. Le front office n’a pas trainé en prolongeant Coby White pour 3 saisons et 40 millions de dollars. Un premier move qui en a appelé un autre avec la signature de Jevon Carter. Le meneur débarque en provenance de Milwaukee. Il a signé pour 3 ans et 20 millions de dollars.

Free agent guard Jevon Carter has agreed on a three-year, $20 million deal with the Chicago Bulls, his agents Mark Bartelstein and Reggie Brown of @PrioritySports tell ESPN. Carter leaves the Bucks to bring Bulls his perimeter toughness. pic.twitter.com/AjqjxN3rKO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023

Sur le papier, le deal est tout à fait respectable. Jevon Carter n’est pas le joueur le plus flashy du monde mais c’est quelqu’un qui se donne sur le terrain, ça défend et ça shoote plutôt pas mal du tout. (près de 40% de loin en carrière avec près de 3 tentatives par match) À Milwaukee, il s’était imposé comme le backup de Jrue Holiday et il avait rendu de bons services.

Maintenant, ce move pourrait aussi avoir des répercussions car ça risque de bouchonner à terme sur le backcourt. Dur de savoir quel sera le rôle de Carter dans l’Illinois mais il n’y aura pas des minutes pour tout le monde et on imagine qu’Arturas Karnisovas n’a pas fait venir le pitbull à ce tarif pour lui donner un simple rôle de tourneur de serviette. La direction doit aussi gérer le cas Ayo Dosunmu, agent libre cet été. Si le natif de Chicago prolonge lui aussi, cela risque d’être fatal à un Pat Beverley par exemple. Pour un retour de Derrick Rose dans l’Illinois, ça sent un peu le sapin également.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN