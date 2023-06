L’info que personne n’attendait… Pas parce que c’est une surprise, plutôt parce qu’on avait oublié que Mo Bamba était aux Lakers. À l’aube d’un été en mode MacGyver pour construire un effectif de prétendants au titre à partir d’une ficelle et un classeur, Rob Pelinka et Los Angeles ont dit bye-bye à MB. Mo coupé, il n’y a plus que 4 joueurs sous contrat dans la partie dorée de la Cité des Anges.

Récupéré à la deadline pour apporter un peu de steak dans la peinture, Mo Bamba n’a au final pas apporté grand chose d’autre que du travail au staff médical des Lakers. 9 matchs de saison régulière et une dizaine de minutes – au total – pendant les Playoffs, c’est peu de dire que l’expérience n’a pas été concluante. Après avoir fait un tour du front office pour voir qui était surpris… personne, les Angelinos ont décidé de se séparer de Mohamed dont le contrat de 10,3 millions s’apprêtait à être garanti. Merci Jake Fischer et Yahoo Sports pour l’info.

The Lakers are waiving Mo Bamba, according to a league source.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) June 29, 2023

Alors que LeBron James et Anthony Davis occupent déjà une part monstrueuse du cap des Lakers, Rob Pelinka doit construire un effectif autour de ses deux leaders. Si une re-signature du pivot pour un petit contrat n’est pas à exclure, le GM de L.A. ne pouvait pas se permettre de lâcher plus de 10 patates la saison pour un joueur ne représentant pas grand chose d’autre qu’un pari.

Outre LBJ et AD, seuls Jarred Vanderbilt et Max Christie sont sous contrat avec les Purple & Gold pour la saison à venir. D’un côté il n’y a même pas de quoi faire un 5, de l’autre il y a l’opportunité de construire son effectif exactement comme la franchise LeBron il le veut.

Pour Mo, on n’est pas trop trop inquiet pour son avenir en NBA… en tout cas à court-terme. La grande perche est toujours jeune et a PARFOIS montré de belles choses avec Orlando. Un contrat au minimum, voire un peu plus, devrait vite arriver sur son bureau de la part d’une franchise en reconstruction ou d’une team en quête d’un back up. Bon, par contre il s’agirait de se bouger un peu parce que le train ne s’arrêtera peut-être pas en gare après le prochain échec.

Source : Yahoo Sports