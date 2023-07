Trey Lyles rempile chez les Kings pour 16 millions sur deux ans

Élément sympathique des Kings cette saison, Trey Lyles a obtenu une prolongation de contrat à Sacramento pour deux ans et 16 millions de dollars. Le mot d’ordre est donné chez les Rois : on prend les mêmes et on recommence.

Montant malin, tout le monde est content. Trey Lyles continuera son bout de chemin dans le Nord de la Californie, pour deux années supplémentaires avec une coquette somme de 16 millions de dollars. 74 matchs joués en régulière lors de l’exercice 2022-23 pour 7,6 points, 4,1 rebonds, 0,9 passe à 45,8% au tir… en 16,9 minutes de moyenne par rencontre. Il joue, il apporte quand il est sur le terrain. Ce que l’on demande à un remplaçant, définition.

Free agent forward Trey Lyles with CEO Rich Paul of Klutch Sports and agent Lucas Newton has reached an agreement to return to the Sacramento Kings, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

Avec cette signature, les Kings confirment en tout cas ce qu’ils avaient laissé entrevoir hier soir avec la signature d’Harrison Barnes : on continue sur le même chemin, avec les mêmes personnes. La saison écoulée a été exceptionnelle et historique, puisque l’équipe a retrouvé les Playoffs. Pourquoi diable changer les choses drastiquement ? Autant verrouiller tout ce qui peut l’être, et voir ensuite s’il est possible d’ajouter quelques pièces de qualité dans le groupe pour améliorer son rendement sur le parquet.

Trey Lyles and the Sacramento Kings have agreed to a two-year, $16 million deal plus bonuses, a source tells @sam_amick.

No team or player options. pic.twitter.com/LFDy7IhedT

Autre point intéressant avec cette signature : continuer de créer cette identité d’équipe, qui a été insufflée avec brio par Mike Brown mais qui reste néanmoins fragile. Après une saison, laisser filer les petits éléments à droite à gauche, dépositaires de cet esprit combatif et outsider serait fortement préjudiciable pour le projet humain. La direction des Kings l’a saisi, et capitalise dessus comme il faut. La prochaine saison des Kings s’annonce donc tout aussi intéressante que celle qui vient de se terminer… si ce n’est plus.